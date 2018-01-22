工會抗議華航解僱4名空服員 華航：依考績規定資遣

2018年01月22日 17:02 中時 王思慧

中華航空企業工會今下午召開記者會表示，華航非法解僱4名合法請假的空服員，要求華航盡速恢復4位空服員職務，也拒絕考績黑箱作業等。華航澄清，4名空服員都是依考績規定資遣，強調公信力經得起考驗。

工會表示，張姓、賴姓、邱姓和蕭姓等四名華航空服員，均依照公司的請假程序辦理，也都獲公司核准，卻在去年考績還沒公布時，收到華航以兩年考績丙等、請假次數過多等原因被解僱。甚至有人以為要「開會」，被高層拉至密閉空間內，要求簽署自願離職書，否則無法離開，甚至被警告不得通知工會。

中華航空今發聲明稿表示，有關4名空服員資遣案，澄清華航與所有企業相同，都會評鑑所有員工年度表現，僅對極少數不適任者，予以資遣。考績評比是由個人平日工作表現、出勤狀況、獎懲事蹟等項目進行年度綜合評量，計分比例、方式開誠佈公。一名空服員年度平均飛行近百個來回班次，由不同的客艙經理輪流做工作表現評鑑，強調公信力經得起考驗。

另外，4位空服員在過去值勤任務時，曾分別發生多次遲到、未報到（曠職）、請假事由不符事實，或曾待命拒絕任務等行為；華航去年對4名空服員分別進行面談輔導達7至17次不等，多次明白告知考績及人事相關規定。4名空服員連續2年綜合評比結果，已達不適任人員標準，依規定予以資遣。

針對工會誣指將員工「哄騙至密閉空間內，限制人身自由，要求簽署自願離職書」，華航澄清當日所有談話皆於空服管理部辦公室公開場所進行，工會必須對此誣指行為，負起法律責任。

華航重申，員工的表現，事關企業的競爭力，為了對內維持公平，對外維持競爭力，資遣員工是公司最不願採取的方式。盡力避免被資遣者在未來求職上造成困擾，卻換來工會以錯誤方式介入個案，非常不智且侵犯公司管理權，工會由對立的角度切入任何議題，會讓公司在行政管理上窒礙難行。

(中時)