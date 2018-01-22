地表最強孕婦 瑞秋妮可絲迎戰魔女劊子手

瑞秋妮可絲為了肚裡小孩挺身奮戰。（威視提供）

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由西班牙鬼才導演米基安哲維華斯（Miguel Ángel Vivas）參與編劇與執導的驚悚電影《劫孕》（Inside），故事改編自美國「剖腹偷嬰」的社會事件。《劫孕》找來瑞秋妮可絲（Rachel Nichols）和蘿拉賀林（Laura Harrin）聯合演出受害的失聰孕婦和比陰間死者更讓人喪膽的魔女劊子手，有多場血腥野蠻的精彩對手戲。

過去在恐怖片《停車場夜驚魂》表現相當亮眼的瑞秋妮可絲，首次挑戰演出孕婦的角色，調皮的她，在電影拍攝時還曾上傳捧腹的照片到Instagram上發文「很興奮再過不久，這個家又有新成員了….」引發不好粉絲驚喜與討論。

外型性感火辣的瑞秋妮可絲，最著名的代表作品為《停車場夜驚魂》和《特種部隊：眼鏡蛇的崛起》，這次在主演的電影《劫孕》中，飾演以一位因車禍失去老公和聽力的孕婦，挺著九個月大的身孕獨自在郊區小屋生活，當由蘿拉賀林所飾演的歹徒闖入屋後，原本脆弱不堪的瑞秋妮可絲，在不斷陣痛與羊水破裂的生產危機下，將逐步化身為地表最強孕婦正面迎戰。談及角色設定，導演米基安哲維華斯回應：「絕望的空間、痛苦的時刻、緊張的情境，會將人性最基本的生存能力和母性本能給逼出來，所有觀眾將會看到由瑞秋妮可絲所飾演的孕婦不斷強化，這是本片很重要的看點。」

電影描述準備迎接新生命的孕婦莎拉（瑞秋妮可絲 飾），遇上一場無情的車禍，不僅失去摯愛的老公，車禍也奪走了她的聽覺。絕望之際，為了肚裡小孩，她選擇重新振作、獨自回到郊區的寧靜小屋生活，就在日子漸漸恢復平靜時，意想不到的厄運卻突然在聖誕夜來襲！一名不速之客（蘿拉賀林 飾）強行闖入，並趁著莎拉來不及防備時，將她迷昏。但詭異的是，這名搶匪的目標不是任何財物，而是莎拉肚裡的嬰兒！

偷嬰案件不只在美國發生，在中國、巴西等地都曾有歹徒為了偷走孕婦肚裡的胎兒，下藥迷昏孕婦直接劃破肚皮取走嬰兒的慘案，歹徒的取胎手法往往過於粗糙或殘忍，導致多數孕婦當場血流身亡。數據統計近年來全球上萬件的「剖腹偷嬰」案件，只有百分之8的機率，被剖腹的孕婦能活下來。《劫孕》將於1月26日在台上映 。

(中時)

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