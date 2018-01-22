要去日本玩？ 東京大雪警報 140個航班受影響

22日，東京市中心降雪，氣象單位發出大雪警報。（圖／美聯社）

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中時電子報

日本氣象廳今天下午發布東京都部分地區大雪警報，截至日本時間下午3時止，東京都中央區已持續降雪近2小時，部分河濱公園因積雪一片雪白。

根據東網報導，周一傍晚下班時交通將大受影響。截至日本時間2時20分，有逾140個航班需要取消，影響超過1.5萬人。JR東日本宣布，來往東京、山梨縣、長野縣、琦玉縣、千葉縣、栃木縣及靜岡縣的多班特急列車班次在中午已取消，小田急電鐵來往東京及箱根的55班次列車亦會在下午取消。

根據中央社報導，由於日本上空1500公尺有攝氏零下3度的冷空氣流入，低氣壓增強，今晚將通過伊豆諸島附近。積雪高峰可能出現在今晚到明天凌晨。日本氣象廳及國土交通省呼籲，民眾應減少非必要外出。

東京都中央區上午開始零星飄著雨雪，下午一時左右持續降雪，部分河濱公園草地已被降雪覆蓋，呈現一片雪白。路上行人撐著傘，傘上覆蓋雪花。降雪尚未對路面造成影響，汽車行駛仍順暢。

東網指出，日本氣象部門周一下午對東京23區時隔4年發出大雪警報，對上一次已經是2014年2月，當年東京市中心錄得27厘米積雪，造成嚴重交通擠塞。而在周一截至下午3時，東京市中心及橫濱市錄得3厘米積雪，八王子市更錄得10厘米積雪，降雪於晚上會進一步加強。

日本放送協會（NHK）報導，防災擔當大臣小此木八郎呼籲，民眾應注意最新氣象及交通資訊，提早完成手邊工作，在大雪尚未造成影響前儘速返家；降大雪及可能降大雪地區的民眾，應減少不必要外出。

(中時電子報)

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