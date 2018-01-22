兩岸因M503緊張之際 大陸擴大赴台證件辦理便利措施

2018年01月22日 17:28 中時 楊家鑫

在兩岸關係因M503航線事件再次緊張之際，大陸一方面對官方互動「不假辭色」，另一方面則不斷出台便利兩岸民眾出入境的措施，增進民間交流交往。大陸公安今天(22)下午召開新聞發佈會宣布8項出入境便利措施，其中包括放寬擴大省內辦理往來台灣通行證等出入境證件及簽注、省內自助辦理往來港澳台旅遊簽注等8項措施，將於2月1日起施行。屆時大陸民眾申請赴台證件將更加便捷，減少許多時間與金錢成本。

大陸公安部1月22日召開新聞發佈會指出，2017年，大陸出入境入員總數達到5.98億人次，同比增長4.76％，其中內地居民出入境總數達到2.92億人次，同比增長6.73％；內地居民辦理因私出入境證件、簽注1.33億本次，同比增長5.5％。廣大群眾「走出去」的願望日益強烈，對便利辦證出行的多樣化、個性化需求日趨迫切。

公安部新聞發言人郭林表示，面對新時代新形勢新要求，公安部在近年興推出一系列便民利民措施基礎上，再次集中推出8項便利措施。其一，省內居民可在全省範圍內辦理出入境證件，包括往來台灣通行證及簽注。從2012年起，只有在部分具備條件省分推行，現在推廣到全大陸，且無須提供居留證明；其二，省內居民可在全省範圍內自助辦理往來港澳台旅遊簽注，以前只能服務本市戶籍居民，現在全面開放至全省居民。

其三，符合條件的外省居民也可就近辦理出入境證件。從原本外省籍配偶與未滿16歲子女，放寬到配偶、父母、子女，並推廣至全國；其四，可在本省自助查詢來往港澳台簽注剩餘次數，改善過去卡式電子通行證無法顯示簽注次數的問題。

其他4項措施包括免費提供出入境證件照相服務；為外籍華人提供簽證、居留便利；大力推動自助通關服務，目標是2018年自助通關比例從35.8％提升至50％；最後是為自助通關旅客提供出入境紀錄憑證自助列印服務。

公安部出入境管理局局長曲雲海表示，這些便利措施可讓「數據多跑路、民眾少跑腿」，使更多人在「家門口」辦證，免於在居住地與戶籍地之間往返奔波。

(中時)