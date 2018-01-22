狗年酒禮盒 橡木桶洋酒超值特價大方送！

2018年01月22日 16:54 中時電子報 吳勝雄

春節拜訪長官親友，少不了一份稱頭的伴手禮。今年橡木桶洋酒準備英國皇室的最愛蘭頌香檳、澳洲葡萄酒大師Penfolds，以及威士忌投資市場大熱門的愛倫與百樂門限量威士忌酒款，全是國際名牌設計，且酒質全面升級，最重要的是，超低折扣讓你荷包不失血！

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，近幾年送禮趨勢，平均禮盒單價在千元左右，其中又以包裝好看又有特色者最受消費者青睞。值得一提的是，去年中秋節送禮檔期，因許多公司行號縮減預算，預見將有部分預算被挪至春節，預計也將帶動檔期整體業績成長一成。

除了精心設計的高質感外盒外，酒瓶本身也會在節慶時期，推出限量版包裝，更富收藏價值。例如英國皇是最愛的香檳品牌蘭頌，今年推出粉紅塗鴉限量版瓶身，禮盒再附贈粉紅色與透明的蘭頌香檳杯，詢問度夯。澳洲第一品牌奔富Penfolds大師系列葡萄酒搭配澳洲第一酒杯品牌Plumm的禮盒組，大紅色超喜氣的高質感包裝，也將會是春節送禮的大熱門。

除此之外，限量版酒款是近年來送禮的熱門選擇。單桶原酒、酒廠年度特殊瓶的威士忌，當然是很顯著的投資標的，漲價的呼聲最高。有些酒款如著名的雲頂12年原酒或其他酒廠瓶裝，雖然看似年年推出，單價也僅落在兩千元左右，不過，由於純手工且每批數量不多，每一年不同的版次售完後便已絕版，不知不覺，你手上的威士忌跟著變成炙手可熱的投資大明星！

法國卡維精釀200週年限定版禮盒。(橡木桶洋酒提供)

法國法樂檳頂級大香檳干邑XO Plumm杯禮盒。(橡木桶洋酒提供)

法國蘭頌玫瑰香檳雙色雙杯禮盒。(橡木桶洋酒提供)

澳洲奔富大師系列施赫卡本內單入plumm杯禮盒。(橡木桶洋酒提供)

英國愛倫調酒師陳釀單一麥芽蘇格蘭威士忌禮盒。(橡木桶洋酒提供)

配合辦年貨，107年01月25日(星期四)至107年02月14日(星期三)，橡木桶洋酒亦將全面延長營業時間，想獲取更新、更多的新春禮盒、優惠訊息，快到橡木桶洋酒粉絲團「酒黨Wine Party」按讚，也不要忘了加入LINE@橡木桶洋酒，眾多驚喜好禮等你拿！更多活動詳情，都在橡木桶洋酒官網www.drinks.com.tw，或親洽橡木桶洋酒門市。

(中時電子報)