草屯百年老店「肉圓李」名聞遐邇 用餐時刻大排長龍

▲草屯百年老店「肉圓李」的傳統肉粽，現已由第4代李建豪接手經營。（楊樹煌攝）

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▲草屯「肉圓李」的肉粽，最具傳統風味，調味醬汁用米漿、花生、芝麻熬煮而成，風味特殊，成為消費者最愛。（楊樹煌攝）
▲草屯百年老店「肉圓李」肉粽名聞遐邇，用餐時刻常是門庭若市，大排長龍景象。（楊樹煌攝）

草屯的百年老店「肉圓李」，以「肉粽」和「肉圓」名聞遐邇，每當用餐時刻總是門庭若市，大排長龍，因該店的肉粽，是以最傳統的炒蝦米和五花肉、並以生米進行蒸煮，保有最傳統的風味，而且調味醬汁與眾不同，是用米漿、花生加芝麻進行熬煮而成，風味特殊，成為消費者最愛。

「肉圓李」老闆李建豪表示，他們的店創業於民國初年，當時是由他的曾祖父李海所設，從路邊小攤起家，經祖父李炳煌接缽，再傳給其父李玠青經營，現在則由他接手，已是四代一脈相傳的老店。

李建豪指出，他們最早的老店，原設攤於草屯鎮碧山路綜合市場內，因美食具有道地的草屯風味，名聞遐邇，深獲好評，所以在早期被稱為「草屯肉圓」。

歷經4代刻苦經營及不斷研究改良，選用真實材料，致該店推出的美食，不僅新鮮美味，而且口味獨特，又香、又Q、又好吃，久而久之，老顧客都稱他們為「肉圓李」，民國86年該店遷移草屯鎮中正路新址經營時，索性就用民眾對他們的稱號當成店名，新店迄今也20餘年。

「肉圓李」百年老店的老闆李建豪，笑口常開，既親切又熱誠，店內的肉粽與肉圓每顆都35元，還有涼圓、碗粿都25元，配合每碗20元的綜合湯、貢丸湯和魚丸湯，或是每碗15元的豆腐湯、豬血湯都是民眾的最愛，既經濟又實惠，用餐時間常是大排長龍，國民黨主席吳敦義就很喜歡該店的傳統口味，每當返鄉時常會前往消費。

(中時)

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