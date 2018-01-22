美麗華高球場罷工第4天 勞工局籲資方速回談判桌

美麗華企業工會自19日凌晨起宣布罷工，在球場入口拉起「罷工糾察線」，封鎖高夫球場，並宣布無限期罷工，迄今已邁入第4天。（譚宇哲翻攝）

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美麗華企業工會自19日凌晨起宣布罷工，在球場入口拉起「罷工糾察線」，封鎖高夫球場，並宣布無限期罷工，迄今已邁入第4天。（譚宇哲翻攝）

美麗華高爾夫球場工會罷工邁入第4天，由於23日是資方預告資遣日，但勞資雙方至今尚無共識，外界傳聞資方可能「清場」；新北市勞工局今天強調，罷工行動持續至23日後仍屬合法，資方應儘速回到談判桌與工會協商，切勿不法妨害工會合法罷工權利。

美麗華高爾夫球場本月11日發出公告，將於22日資遣18名員工，並於23日生效，美麗華企業工會自19日凌晨起宣布罷工，在球場入口拉起「罷工糾察線」，封鎖高夫球場，並宣布無限期罷工，迄今已邁入第4天。

罷工期間公司與工會互相指責，公司主張罷工糾察線封鎖出入口，影響非會員勞工及球場客戶進入權益，工會則指控公司動員非會員勞工與保全，意圖破壞工會罷工糾察線。

勞工局表示，依「勞資爭議處理法」規定，工會進行罷工時，可在雇主營業處所緊鄰區域設置糾察線，以言語、標示、靜坐或其他協同行為方式，勸諭其他非會員勞工及消費者支持罷工，在不影響人身安全及公共利益前提下，都屬正常的罷工行使範圍，各界應尊重工會合法罷工及設置罷工糾察線的權利。

勞工局呼籲，資方應儘速回到談判桌，與工會誠信協商，萬勿浪費力氣啟動「非法罷工」等負面宣傳，混淆外界視聽。

(中時)

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