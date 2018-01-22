吃貨注意！ Top50遊東京必吃餐廳沒吃到會後悔

2018年01月22日 17:15 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

日本因與台灣地域相近，且又有多家廉航經常促銷，也提高了不少台人前往日本旅遊的興趣，據資料顯示，台人前往東京的人數占了全日本的45.26%，且出國旅遊大家往往就會想到當地品嘗美食，根據《旅行酒吧》網站統計排出了台灣人到東京最愛到訪的前50家餐廳，結果意外發現大家最愛的餐廳竟是「拉麵店」與「甜點店」，反而「燒肉店」被安排到的次數少的許多。

第50名─第42名

第50名─第42名。(圖/旅行酒吧)

其中第49名「星巴克 上野恩賜公園店」被許多網友封為東京最美星巴克，因占了地理之便，讓每年櫻花季都吸引大觀光客前往賞櫻，這也是唯一進榜的星巴克分店；48名、47名分別為不同分店的「一蘭拉麵」，此家拉麵店目前也在台灣信義區開設了分店，想品嘗的民眾在台灣也能吃的到。

第41名─第33名

第41名─第33名(圖/旅行酒吧)

39名的「大和壽司」是位在東京築地市場內的排隊名店，想吃還得排隊；36名「bills」曾被《紐約時報》評選為世界第一的早餐，在全世界都有分店，光是在東京就有四間，是許多觀光客到訪東京必吃的甜點店。

第31名─第24名

第31名─第24名(圖/旅行酒吧)

31名「花月堂」絕對不是普通的菠蘿麵包，除了比臉還大的SIZE，他還是很多淺草必吃美食的懶人包裡的固定班底；27名「利久牛舌 晴空塔店」從仙台一路紅到東京，是許多燒肉控的愛店；25名「年輪家 大丸東京店」在競爭激烈的東京伴手禮裡脫穎而出，成為前30名榜單中唯一進榜的伴手禮。

第23名─第15名

第23名─第15名(圖/旅行酒吧)

倒是本有許多人都會想品嘗道地的抹茶，22名的「茶寮都路里 大丸東京店」是在京都有名的抹茶甜點店，許多人也會將它列為必去之一的餐廳；19名「六厘舍TOKYO 晴空街道店」18名「風雲兒」，據說這兩間是能讓對沾麵沒好感的人愛上沾麵；17名「銀座 比內屋 本店」食材主打日本三大名雞之一，也就是來自秋田的比內地雞。

第14名─第9名

第14名─第9名(圖/旅行酒吧)

其中14名的「讃岐烏龍大使 東京麵通團」營業到深夜兩點，是很多夜貓旅人的口袋名單；13名、14名分別是上野和澀谷的「一蘭拉麵」由此可見有許多觀光客都非常喜愛一蘭拉麵，這兩家也是最多到訪東京的觀光客都會去的分店，因此也可能要排隊排最久；9名「梅丘壽司の美登利本店 涉谷店」被許多旅人點評為高CP值的迴轉壽司。

第8名─第5名

第8名─第5名(圖/旅行酒吧)

6名「CAFE CREPE 可麗餅 (Angels Heart分店)」是原宿非常有名的必吃甜點之一，就連不是甜點控的人也會難以抵抗他的魅力；喜歡吃千層派的更是不能錯過這一家第5名的「HARBS 六本木Hills店」。

第4名─第2名

第4名─第2名(圖/旅行酒吧)

3名「bills お台場」不只名氣高，數千筆的東京行程也替他證明，他是最多旅人排進東京行程的甜點店。2名「壽司大」在築地市場的超高人氣壽司店，也將隔壁間的排隊名店狠狠甩在榜單後段班。

第1名 大黑家天麩羅(本店)

第1名 大黑家天麩羅(本店) (圖/旅行酒吧)

許多觀光客給他的評價是：「老東京的味道就真的很好吃啊！！！」、「屬於在地老店的味道~麵衣的口感較不一樣。」、「我是喜歡大黑家的那一派，上頭的炸蝦天婦羅四大隻，整個把飯蓋住了，胡麻油的香味很香，我並不覺得醬汁死鹹，覺得還滿適中的，醬汁浸潤整碗飯，非常的下飯，我一下就吃光光惹。我覺得值得推薦給大家，但白天是否值得排這麼久去吃我想就不一定了。以我晚上不用排隊，這樣的評價是五星。」

(中時電子報)