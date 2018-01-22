蔣智賢加入卡三壘 富邦欲讓李宗賢轉游擊

2018年01月22日 17:11 中時電子報 蔡銘仁

富邦悍將目前得到蔣智賢等4名前中信兄弟球員，整體戰力再升級，尤其打線更是多點開花，在蔣智賢加入後，富邦今年守位也預計會有更動，總教練葉君璋今(22日)出席富邦少棒賽分享營活動時透露，蔣智賢主要會守三壘，原守三壘的李宗賢則移防到游擊大關。

富邦先前春訓開訓時，證實簽下張正偉、陳鴻文、林煜清和蔣智賢，前3者開訓當天已報到，蔣智賢則因在澳洲職棒，今天才現身富邦位於高雄市燕巢區的春訓基地。葉總直言，蔣智賢到富邦的首要課題，就是得融入球隊，包括守備的戰術跟移位等，都得先適應。

葉總表示，其實蔣智賢還沒進中職前3年，回台灣都會跟他們球隊練球，彼此不算陌生，但融入仍需時間。至於對蔣智賢的安排，葉總透露會定位在三壘，有時跟林益全輪替一壘，原本的三壘手李宗賢移防到游擊，與羅國麟競逐先發。

然而，富邦其實原本已經有新人范國宸跟林益全分攤一壘守備，現在又多了蔣智賢，相對會壓縮范國宸的上場空間。葉總表示，范國宸預計也會輪替一三壘守位，「畢竟要球員場場先發，難度比較高，像他們去年就出現不少傷兵，狀況還很難說。」

即便富邦經補強後，打線相當兇猛，不過葉總依舊強調防守，「原本對我們守備有信心，但去年幾乎失敗，也失去優勢，今年要再加強。」現在幾乎棒棒強棒，但葉總對棒次安排已有初步的構想，「擺起來剛剛好，不會太頭痛。」

(中時電子報)