員林石笱排水旁休耕農田 波斯菊花海繽紛綻放

2018年01月22日 17:14 中時 謝瓊雲

波斯菊、油菜花和向日葵都是農民冬季裡作期間很好的綠肥作物。(謝瓊雲攝影)

花現員林！員林市近21公頃休耕農田近日花海綻放，花田景觀美不勝收。(謝瓊雲攝影)

員林市大片波斯菊花海，總面積將近11公頃，零星分布在石笱排水兩岸各處。(謝瓊雲攝影)

彰化縣員林市公所在二期稻作收割後，補助農民請領花卉種籽灑在休耕農田中，員林石笱排水兩岸沿線農田總計近21公頃的波斯菊、油菜花和向日葵等正值盛開，市長張錦昆呼籲南彰化地區民眾，年節假日出遊不必捨近求遠，可就近到員林欣賞花海。

近日天氣放晴，大片花海在冬日暖陽下迎風搖曳，美不勝收！每年冬季員林市公所農業課都會在三橋里、西東里、萬年里和大饒里四區域，補助農民種植裡作綠肥作物，五色繽紛的花朵正值盛開，放眼望去十分壯觀，民眾行經附近路段，都忍不住被美景吸引駐足。

張錦昆表示，今年花海種植面積包括大波斯菊11公頃、向日葵4公頃、油菜花6公頃，其中波斯菊已全面盛開，向日葵、油菜花也陸續盛放，連日來吸引許多民眾前往賞花，還可看到外籍移工呼朋已引伴來拍照打卡。

張錦昆說，花期預計將持續到二月中、下旬，這期間正值學校放寒假及春節假期，民眾不妨利用假日帶全家大小來此享受鄉間田野風情，更可順路到百果山風景區健行、踏青。

公所農業課指出，目前已開花的有三橋街與橋愛五街口、浮圳路一段與東南路聖興宮往大村方向、明倫國中旁、中清產業道路兩旁都有大片花海陸續盛放。

(中時)