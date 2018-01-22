員林石笱排水旁休耕農田 波斯菊花海繽紛綻放

員林石笱排水兩岸沿線的休耕農田近日已展現大片花海景觀，黃澄澄的油菜花田十分美麗。(謝瓊雲攝影)

友善列印
中時
波斯菊、油菜花和向日葵都是農民冬季裡作期間很好的綠肥作物。(謝瓊雲攝影)
花現員林！員林市近21公頃休耕農田近日花海綻放，花田景觀美不勝收。(謝瓊雲攝影)
員林市大片波斯菊花海，總面積將近11公頃，零星分布在石笱排水兩岸各處。(謝瓊雲攝影)

彰化縣員林市公所在二期稻作收割後，補助農民請領花卉種籽灑在休耕農田中，員林石笱排水兩岸沿線農田總計近21公頃的波斯菊、油菜花和向日葵等正值盛開，市長張錦昆呼籲南彰化地區民眾，年節假日出遊不必捨近求遠，可就近到員林欣賞花海。

近日天氣放晴，大片花海在冬日暖陽下迎風搖曳，美不勝收！每年冬季員林市公所農業課都會在三橋里、西東里、萬年里和大饒里四區域，補助農民種植裡作綠肥作物，五色繽紛的花朵正值盛開，放眼望去十分壯觀，民眾行經附近路段，都忍不住被美景吸引駐足。

張錦昆表示，今年花海種植面積包括大波斯菊11公頃、向日葵4公頃、油菜花6公頃，其中波斯菊已全面盛開，向日葵、油菜花也陸續盛放，連日來吸引許多民眾前往賞花，還可看到外籍移工呼朋已引伴來拍照打卡。

張錦昆說，花期預計將持續到二月中、下旬，這期間正值學校放寒假及春節假期，民眾不妨利用假日帶全家大小來此享受鄉間田野風情，更可順路到百果山風景區健行、踏青。

公所農業課指出，目前已開花的有三橋街與橋愛五街口、浮圳路一段與東南路聖興宮往大村方向、明倫國中旁、中清產業道路兩旁都有大片花海陸續盛放。

(中時)

富樂 英式頂級精釀啤酒 新年禮盒… 雙城論壇柯Ｐ指定 Fong Cha再推…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。