玄松月首爾勘場 有人歡迎有人示威

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中時

北韓三池淵管弦樂團團長玄松月率領的北韓冬奧藝術團先遣隊22日前往首爾蠶室學生體育館、獎忠體育館和國立劇場進行考察。面對歡迎的民眾，她面帶笑容揮手致意。但南韓也有人示威，焚燒北韓人共旗和統一旗以及北韓領導人金正恩的照片。

北韓藝術團先遣隊下午搭巴士抵達獎忠體育館時，一位公民團體負責人高喊「以民族之名熱烈歡迎」，之前僅以淡淡微笑示人的玄松月這次高舉戴手套的左手，向歡迎者揮手致意。

該負責人表示，儘管有人在首爾火車站焚燒北韓人共旗，但也有不少像他一樣非常歡迎北韓先遣隊的人。他表示無條件支持對北韓的「陽光政策」，雖然涉及無核化問題，但南北應該對話。

北韓先遣隊從冬奧賽地江陵乘高鐵抵達首爾站時，南韓保守陣營的大韓愛國黨召開記者會，當眾焚燒北韓人共旗、象徵兩韓統一的韓半島旗和金正恩的照片。當時乘巴士路過的玄松月似乎看到示威場面，但沒有親眼目睹巴士駛離後的焚燒活動。

首爾大部分民眾對先遣隊訪韓反應平淡。一位59歲的市民鄭某在首爾站接受採訪時說，她不覺得北韓參加冬奧有什麼了不起，並反問北韓派團來韓為冬奧加油難道意味著放棄核導。現年41歲的崔某表示，支援政府為建立和平機製而努力，希望北韓能順利參奧。

另有一位下榻樂天酒店的中國遊客表示，不過是北韓人來訪，何至於出動如此眾多警力，該遊客覺得這很滑稽。

(中時)

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