女提分手遭潑油燒死 惡男二審仍逃過死刑

2018年01月22日 17:25 中時電子報 呂承哲

高雄一名67歲的陳姓男子與43歲女子交往同居多年，期間陳男替張女清償貸款20萬元，2016年8月張女卻提分手，陳男一氣之下，竟持裝滿汽油的保特瓶灑向對方，再點火將張女活活燒死。高雄高分院今(22)日二審維持原判，依殺人罪判他處無期徒刑，全案可再上訴。

據《東森新聞雲》報導，陳男與張女交往同居，並在期間幫助對方償還20萬元債務，但後來張女以遭他毆打為由，要求分手並搬離共同住處。事後，陳男以要到屏東找弟弟為由，要求張女騎機車載他。怎料，雙方在途中因感情與金錢問題發生爭執，陳男一氣之下，拿出裝有汽油的保特瓶，灑在自己與女友身上，並以打火機點燃，2人身體瞬間陷入火海，張女送醫急救，9天後仍宣告不治。

高雄地方法院一審判決，認定陳男在憤恨交加之情緒下，一時失去理智才鑄下大錯，與「任意殺害與其無關之他人而造成社會大眾恐慌與不安」有別，未達罪無可逭、犯罪情節最重大，應與社會永久隔離之程度，因此判處無期徒刑。法院判決書還提到，期刑應執行25年以上，可將受刑人與社會隔離，達成社會防衛之目的，依《刑法》第37條第1 項規定宣告褫奪公權終身。

本案經上訴二審，高雄高分院認為一審判決並無不妥，駁回上訴，維持原判決。

(中時電子報)