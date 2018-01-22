女提分手遭潑油燒死 惡男二審仍逃過死刑

陳男幫張姓女友子償還20萬元債務，卻被對方提分手，陳男一氣之下，竟持裝滿汽油的保特瓶灑向對方，再點火將張女燒死。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報

高雄一名67歲的陳姓男子與43歲女子交往同居多年，期間陳男替張女清償貸款20萬元，2016年8月張女卻提分手，陳男一氣之下，竟持裝滿汽油的保特瓶灑向對方，再點火將張女活活燒死。高雄高分院今(22)日二審維持原判，依殺人罪判他處無期徒刑，全案可再上訴。

據《東森新聞雲》報導，陳男與張女交往同居，並在期間幫助對方償還20萬元債務，但後來張女以遭他毆打為由，要求分手並搬離共同住處。事後，陳男以要到屏東找弟弟為由，要求張女騎機車載他。怎料，雙方在途中因感情與金錢問題發生爭執，陳男一氣之下，拿出裝有汽油的保特瓶，灑在自己與女友身上，並以打火機點燃，2人身體瞬間陷入火海，張女送醫急救，9天後仍宣告不治。

高雄地方法院一審判決，認定陳男在憤恨交加之情緒下，一時失去理智才鑄下大錯，與「任意殺害與其無關之他人而造成社會大眾恐慌與不安」有別，未達罪無可逭、犯罪情節最重大，應與社會永久隔離之程度，因此判處無期徒刑。法院判決書還提到，期刑應執行25年以上，可將受刑人與社會隔離，達成社會防衛之目的，依《刑法》第37條第1 項規定宣告褫奪公權終身。

本案經上訴二審，高雄高分院認為一審判決並無不妥，駁回上訴，維持原判決。

(中時電子報)

中火員工墜落意外 中市府協助、… 影）自助洗衣店烘衣突起火 男子…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。