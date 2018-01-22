醉男送醫病床上亂揮飆國罵 遭警移送

巫姓男子醉酒在病床上揮舞拳腳飆國罵，作勢攻擊醫護人員。（翻攝畫面）

友善列印
中時
巫姓男子醉酒在醫院地板上打滾，不配合警方勸導。（翻攝畫面）

南投縣魚池鄉54歲巫姓男子21日下午在路邊酒醉路倒後，路人協助通報救護車送往埔里基督叫醫院就醫，但他在急診室病床上酒醒後，躺在床上揮動拳腳，並對醫護人員飆國罵，警方協助到場處理，依妨害公務、公然侮辱、醫療法等法令移送法辦。

埔基醫院護理人員指出，巫姓男子醉倒路邊被救護車送入醫院檢傷，表示頭痛，疑似因不滿護理人員處置方式，在床上翻滾、揮舞拳腳，並胡言亂語、飆國罵，作勢攻擊護理人員，大鬧急診室時間約20分鐘，院方按緊急鈴報警處理。

愛蘭派出所派員趕至急診室，巫男暴力行為並未收斂，仍躺在床上不斷飆國罵、試圖攻擊醫護人員，員警嘗試溝通無效，反而遭到怒罵三字經，無奈之下將巫男依現行犯逮捕，連人帶床送至派出所偵訊，以違反妨害公務、公然侮辱、醫療法等罪嫌移送法辦。

院方指出，從去年1月迄今共已發生5起酒後大鬧急診室事件，呼籲民眾就醫應配合醫療人員診治，維持醫病和諧，2017年《醫療法》新法通過後，已將公然侮辱納入規範，可罰新台幣3到5萬元罰鍰，醫療暴力致醫事及緊急醫療救護人員重傷者，可處3年以上、7年以下有期徒刑，致人於死者，可處7年以上有期徒刑甚至無期徒刑。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)

影）自助洗衣店烘衣突起火 男子…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。