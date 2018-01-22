醉男送醫病床上亂揮飆國罵 遭警移送

2018年01月22日 17:27 中時 廖肇祥

巫姓男子醉酒在醫院地板上打滾，不配合警方勸導。（翻攝畫面）

南投縣魚池鄉54歲巫姓男子21日下午在路邊酒醉路倒後，路人協助通報救護車送往埔里基督叫醫院就醫，但他在急診室病床上酒醒後，躺在床上揮動拳腳，並對醫護人員飆國罵，警方協助到場處理，依妨害公務、公然侮辱、醫療法等法令移送法辦。

埔基醫院護理人員指出，巫姓男子醉倒路邊被救護車送入醫院檢傷，表示頭痛，疑似因不滿護理人員處置方式，在床上翻滾、揮舞拳腳，並胡言亂語、飆國罵，作勢攻擊護理人員，大鬧急診室時間約20分鐘，院方按緊急鈴報警處理。

愛蘭派出所派員趕至急診室，巫男暴力行為並未收斂，仍躺在床上不斷飆國罵、試圖攻擊醫護人員，員警嘗試溝通無效，反而遭到怒罵三字經，無奈之下將巫男依現行犯逮捕，連人帶床送至派出所偵訊，以違反妨害公務、公然侮辱、醫療法等罪嫌移送法辦。

院方指出，從去年1月迄今共已發生5起酒後大鬧急診室事件，呼籲民眾就醫應配合醫療人員診治，維持醫病和諧，2017年《醫療法》新法通過後，已將公然侮辱納入規範，可罰新台幣3到5萬元罰鍰，醫療暴力致醫事及緊急醫療救護人員重傷者，可處3年以上、7年以下有期徒刑，致人於死者，可處7年以上有期徒刑甚至無期徒刑。

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(中時)