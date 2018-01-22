范冰冰出賣小18歲弟弟 爆他拿姊「這東西」送老師！

范冰冰爆料小18歲花美男弟弟范丞丞，在校時曾拿姊姊的簽名照做公關。(取材自范冰冰微博、范丞丞吧官博)

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中時電子報

演出《還珠格格》金鎖一角嶄露頭角、前年以《我不是潘金蓮》登上國際影后寶座的范冰冰，其美貌、演技實力甚至拚搏個性都備受肯定，如今，連范家優良基因都讓人嘖嘖稱奇，小她18歲的弟弟范丞丞參加愛奇藝《偶像練習生》節目，顏值、演藝實力都高，頗受好評，而做姊姊的范冰冰甚至將自己微博的頭像換成弟弟帥照表示力挺，果真讓范丞丞格外受矚目，但相對的在節目上的表現也被更加嚴格地檢視。

當年被姊姊帶著出席坎城影展而曝光的范丞丞，如今已是18歲美少年，代表樂華娛樂公司參與選秀節目《偶像練習生》，無論表現或是話題性都相當高，而過去姊姊范冰冰上節目聊到弟弟的片段，也被網友挖出回味，范爺當年在節目大爆小18歲親生弟弟的糗事，透露某天突然接到一通陌生電話，一接起來，電話那頭的人沒頭沒腦地說：「姊，是我，我是范丞丞」，讓女神大傻眼，還以弟弟出了什麼事，原來只是弟弟拿她跟同學炫耀。

范冰冰被弟弟這通驚喜電話弄得又好氣又好笑，待恢復理智後趕快「處理善後」，忙叫弟弟：「跟同學說這不是姊姊的號碼喔！要叫他刪掉(號碼)」，姊弟間的小故事讓現場眾人聽得爆笑，范爺又加碼爆料，范丞丞不但會幫同學跟她要簽名，還會自己拿姊姊的簽名照送給老師「做公關」，實在拿他沒轍，但也顯見范丞丞很以明星姊姊為榮。

(中時電子報)

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