竹市東門國小晨希館啟用孩子幸福學習成長

2018年01月22日 17:42 中時 陳育賢

新竹市東門國小新活動中心「晨希館」，22日正式啟用，市長林智堅（二排中）與師生、家長一同開心慶賀。（陳育賢攝）

新竹市東門國小新活動中心「晨希館」，22日正式啟用，棒球隊員們搶先體驗能源腳踏車，嘗試用飛輪環保發電。（陳育賢攝）

新竹市東門國小2018年滿120歲，新活動中心「晨希館」22日在市長林智堅主持剪綵儀式下正式啟用，此館有戶外展演舞台，另，多功能館舍更提供孩子環保能源輸出與學習、表演、體育、多元活動場所，未來無論風雨，孩子都能快樂使用寬敞活動空間。

市長林智堅表示，東門國小已有120年歷史，1世紀多來培育許多傑出人才，帶給無數代孩子美麗的成長夢想，他與全校師生開心又興奮，「晨希館」名稱是由全校師生票選，與東門城「迎曦門」有異曲同工之妙，看見曙光，就彷彿看見孩子的未來。

林智堅說，市府共投入超過1億經費，建設東門國小晨希館及其他各項運動設施，未來即使是風雨天，孩子能在寬敞運動空間中活動，擁有最優質的受教環境，每天上學都能掛著幸福笑容。

校長李阿丹表示，晨希館最特別的是活動中心1樓遊戲區設置有能源腳踏車，可讓孩子體驗踩腳踏車發電的樂趣，讓電能轉換為1樓照明使用，並在玩樂中學習珍惜資源與動能發電的知識，深化環保理念。

李阿丹指出，能源腳踏車就好似健身飛輪一樣，踏輪後能夠產生電能，牆面上有會顯示腳踏車的速度及產生多少電能，透過系統將發出來的電儲存。

此外，館外規畫校園首座戶外展演舞台，將成為特色表演、藝文展演的新場域，也讓學生有更多展現自我的空間和平台，館內另有升降式籃球架，讓孩子盡情在競技與玩樂中探索成長。

(中時)