日本防衛費連連增 卻被美國吸走？

2018年01月22日 17:58 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

《日本經濟新聞》（中文版：日經中文網）22日報導，為應對反復挑釁的北韓，日本政府在2018年度預算案中計入史上最高的防衛費，約5.19兆日圓，這是連續6年增加。安倍政權加緊從美國進口「陸基神盾系統」等最尖端裝備以應對危機事態，不過日本國內的防衛產業相關人士卻滿臉愁容。由於日本政府的姿態，使得與美國之間形成了對本國不利的合約形態，更產生了收益和國防上技術積累方面的諸多問題。

「川普總統不愧是一名商人」，報導引述一名參與防衛產業的日本大型重工企業相關人士，略帶自嘲的這樣評說道。在2017年11月的日美首腦會談上，訪日的川普總統敦促日本大量採購美國防衛裝備品，安倍回應稱「將盡最大努力」。這位重工企業人士嘆息道：「這樣一來，日本的防衛預算又被美國拿走了。」

由於朝鮮半島局勢日趨緊張以及提出「美國優先」政策的川普就任美國總統，圍繞日美的防衛裝備品，採購方法發生了變化。

日經報導指出，一直以來，日本在採購美製防衛裝備品時，多採用獲得美國授權進行生產的方式。雖然日本企業支付了授權費，不過由於可以負責組裝等工序，日本方面易於採用國產零部件和進行成本管理等，因此有助於加強國內防衛產業的生產和技術基礎。應該說這是「互惠」的交易。

但是，最近採用「對外有償軍事援助」（FMS）方式的合約急劇增加。FMS是指在出口包含重要機密的裝備品之際，美國政府作為窗口推進交易的政府間交易。由於擔心技術流向國外以及保護本國的防衛產業，美國政府積極採用「對外有償軍事援助」政府間交易。日本方面，2011年度為431億日圓的FMS採購額到2016年度猛增至4858億日圓。

「對外有償軍事援助」合約的價格由美國政府決定，日本政府需預付貨款。而且，美方不確定提供裝備品的時間，合約內容有時也會發生改變。主導權掌握在美國手中。另外，提供授權原則上也不被允許。

日經又報導說，採用「對外有償軍事援助」方式採購裝備品，在日本政府內部也被視為一大問題。

2017年9月，日本會計檢察院對防衛裝備廳指出，最尖端的「F-35A」匿蹤戰機上並未搭載原定採用的日本零部件。原因是向日本廠商供貨的美國造材料出現延期。雖然 「對外有償軍事援助」對於日本來說具有獲得最尖端裝備品的好處，不過由於需預付費用，存在日本向美國支付過多費用的問題。日本會計檢察院一直要求與美國談判改善這一狀況。

日本防衛產業的市場規模目前為1.8兆日圓，不過由於採用 「對外有償軍事援助」方式從美國擴大裝備品採購，進口裝備品所占比重將不斷提高，而日本國內防衛產業的份額正在萎縮。

預計 「對外有償軍事援助」今後還可能繼續增加。日本將在2019年度之後引入2套「陸基神盾系統」，每套的費用約為1千億日圓。如果搭載高性能雷達，金額將進一步膨脹。川普敦促日本增購美國裝備品也將促進FMS金額的增加。

(中時)