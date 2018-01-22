陸宣布出入境便民新措施 陸民眾可就近辦理大通證

友善列印
旺報

大陸公安部22日宣佈推出8項出入境便利措施，包含大陸人可在戶籍地全省範圍內的縣級出入境機關辦理往來台灣通行證（大通證）及簽注，且開放可在全省內自助辦理電子大通證赴台旅遊加簽，無需提供居住證；然而，申請赴台自由行仍須附開辦城市的居住證明。涉台學者解讀，大陸改善兩岸交流的方式不再刻意突出善意，而是以及實際動作來證明。

在M503航線爭議持續延燒、蔡政府暫緩准許陸航春節航班衝擊台商權益之際，大陸公安部22日召開記者會，宣布涉及就近辦證、自助辦證、邊檢自助通關等多項便民措施。其中涉及大陸民眾來台部分，開放大陸民眾可在戶籍所在地省內向任一縣級以上公安出入境管理機構申請大通證及簽注。過去就近辦證有須在申請地居住滿一年以上之限制，新措施上路後就不需提供居住證明。然而，申請赴台個人旅遊仍須附開辦城市居住證。新措施將於2月1日上路。

此外，開放大陸居民由該省出入境機關簽發的電子大通證，可在該省範圍內內任一往來港澳台簽注自助設備辦理旅遊簽注，並查詢簽注剩餘有效次數，讓大陸人享受到家門口辦證和24小時辦證的便利。據瞭解，過往大陸只對本市戶籍居民提供自助辦理服務，不能充分滿足省內流動人口就近自助辦證需求，新措施上路將便利省內流動人口就近自助辦證。至於來台自由行，也須取得開辦城市居住證才可辦理旅遊加簽。

新措施也開放戶籍居民的外省戶籍配偶、子女和父母，可在戶籍居民所在城市就近申請大通證及簽注。過去公安部僅在部分地區實施戶籍居民的外省配偶和未滿16周歲子女可就近申請，新措施不但取消子女年齡限制，還將居民的外省籍父母納入受惠人群，該措施也將推廣至大陸各省。

(旺報)

兩岸因M503緊張之際 大陸擴大赴… 曾戀薄瓜瓜 陸紅三代陳曉丹南非…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。