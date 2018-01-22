王丰：小英走壞了第一哩路 不代表國民黨還差最後一哩路

2018年01月22日 18:05 中時電子報 黃麗蓉 ／整理報導 ／整理報導

藍委蔣萬安宣布不選台北市長後，國民黨想找網紅台大教授李錫錕出馬，錕P說他不會披藍袍。作家王丰點出，從李錫錕這件事，看得出國民黨的途窮與「沒招」。他更坦言，蔡英文走壞了第一哩路，並不代表國民黨還差最後一哩路。

王丰在臉書指出，道理很淺顯，國民黨這種表象上「禮賢下士」、實則「到處找人」的亂象，就是另外一種「喬太守亂點鴛鴦譜」。我們常說「氣勢」、「氣勢」，執政與否也是一種「氣勢」。蔡英文做不好，但不代表民進黨沒了「氣勢」，更不代表國民黨就有「氣勢」了。

說到這「氣勢」，恐怕又和台灣老百姓有沒有想清楚有很大的關聯。政客往往就是利用老百姓還沒有想清楚某些事情時，玩弄政治魔術，以便繼續掌握「氣勢」，讓人表面上看起來它仍然擁有「氣勢」，而盲目的繼續跟進下注，繼續賭局。

王丰認為，台灣民眾對未來前途問題仍然沒有想清楚。這「未來前途」包括，今年票投誰？2020年票投誰？乃至贊不贊同「一國兩制」.....恐怕都還沒想得太清楚。

民進黨能夠執政，對內，他們善於抓老百姓「想不清楚」的模糊空間。對外，則善於抓美國、日本「想得很清楚」的模糊空間。而國民黨，則是從來不曾像此刻這樣的「技窮」與「沒招」，除了台灣老百姓「沒想清楚」的這個不利因素，老實講，國民黨自己更是想不清楚自己該「怎麼玩下去」，更棘手的是，連找一個「會玩的人」都越來越難了！

王丰坦言，他前面說的，蔡英文走壞了第一哩路，並不代表國民黨還差最後一哩路。但想想應更正為「蔡英文走壞了第一哩路，但國民黨恐怕還差十萬八千里路」！

(中時電子報)