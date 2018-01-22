神岡公益馬拉松報名僅6成 特教生遊台北恐難圓夢

2018神岡馬將匯聚參賽者愛心，鼓勵跑者捐出100元晶片押金，幫助神岡國小特教班圓夢。（王文吉攝）

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神岡國小特教班學童期待到台北看熊貓及無尾熊，還有人夢想搭高鐵。（王文吉攝）
2018神岡馬報名人數創新低，主辦單位籲民眾踴躍參賽，幫特教生圓夢。（王文吉攝）

由神豐國際同濟會舉辦的第5屆「神岡馬」將於3月25日自神岡國小開跑，往年結餘款皆捐助給弱勢團體，今年則鼓勵跑者捐出100元晶片押金，資助14位特教生搭高鐵遊台北101及木柵動物園。但受各地路跑賽事激增影響，本屆報名人數創新低，目前僅達目標6成，特教生恐難圓夢。

「我想搭高鐵去台北！」三年級的李同學表示，他只有在電視上看過101，最想搭高鐵到台灣最高樓看看。五年級陳同學說，他從沒去過動物園，最期待看到熊貓及無尾熊。特教老師梁宜珮說，班上14名學生都沒有搭過高鐵、捷運，神豐國際同濟會獲知後，允諾替特教生圓夢，帶學生搭高鐵去台北，參觀101及動物園。

神岡國小校長游榮祥表示，該校特教班共有14名學生，多數來自清寒家庭，大部分是多重障礙，行動不便，部分同學需以輪椅代步，每人需1至2名師長隨行照料，圓夢經費包括交通、門票及餐食費用，約需20萬元。

神豐國際同濟會全國馬拉松總幹事陳撼字表示，「神岡馬」延續往年公益精神，本屆號召跑者捐出100元晶片押金，幫助特教生圓夢；「神岡馬」每年約有5000至6000人參賽，但受路跑賽事激增影響，排擠「神岡馬」受，開放至今近3個月，僅有2600人報名，不到往年6成，籲民眾踴躍參賽，報名至本月底截止。

神豐國際同濟會全國馬拉松「築夢追逐」將於3月25日舉行，賽事分為42.195公里的全馬、22公里的超半馬、10公里挑戰組及3.6公里的樂活組，當日上午6點從神岡國小起跑，途經潭雅神綠園道、中科園區及台中都會公園，時值春暖花開季節，跑者可沿途欣賞園道明媚風光。

(中時)

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