西門紅樓快閃 發現常玉「玩」美生活

2018年01月22日 18:05 中時電子報 綜合報導

西門紅樓於1月16日至04月8日止，舉辦《常玉玩美生活》快閃限定店，販售系列館藏文創商品，展現現代設計與古典藝術相互碰撞的生活美學。(時藝多媒體提供)

浪漫、童心、簡單，常玉遵從內心的指引與呼喚，一生都在追尋完美線條，其筆意簡潔，緊扣人心，早已在藝文圈累積一票粉絲。今年開春，典藏豐富常玉晚期藝術作品的國立歷史博物館，授權時藝多媒體以「常玉玩美生活」為主題，於1月16日至4月8日止與西門紅樓合作快閃限定店，販售系列館藏文創商品，展現現代設計與古典藝術相互碰撞的生活美學。

西門紅樓為觀光客來台必遊景點之一，為讓更多人親近國立歷史博物館所蘊藏的豐富典藏文化，此次帶來典藏常玉畫作延伸設計的文創商品，以快閃店形勢進駐台北西區，進一步拓展年輕族群及觀光旅客認識博物館文創商品的魅力，因此，快閃店特別規劃｢百搭美品｣、｢每杯美器｣、｢旅之美物｣、｢文具美控｣及｢美在紅樓｣五大專區，並推出「美麗紀事主題形象牆」與「紅樓獨家限定商品」特別企劃，展現常玉兼融東西美學特有的藝術魅力，為百年古蹟帶來嶄新文創力！

點心碟與馬克結合的設計，隨時可享受一個人的愜意下午茶。《悠然杯碟組》NT1,200/個。(時藝多媒體提供)

每杯美器 值得收藏的手感茶器

當藝術家畫作與茶器的立體視覺結合，能有哪些新火花？國立歷史博物館授權國內瓷器大廠瓷林推出雙品牌，運用杯把、杯身創意，以「瓶中有瓶，畫中有畫」與「畫作擷取延伸」兩大概念，設計一系列常玉主題馬克杯，賦予每項茶器獨特意義，使畫作跳脫平面賞析，成為立體藝術品。如《悠然杯碟組》以原畫天空與大地不同色塊，將馬克杯劃分為杯身與點心盤的器皿組合，兼具創意與實用意義。

旅之美物 隨時展現自信品味

史博館推出常玉實用旅行商品，為沿途風景留下美麗回憶，如收納束口袋，以光澤材質打造原作低調華麗風格，不僅能時刻收納隨身小物，更可展現不凡品味，旅行商品另有出行李吊牌、行李束帶、行李箱保護套……等小物，期盼打造與眾不同的機場時尚。

此外，「常玉玩美生活快閃店」特別為西門紅樓上市399元驚喜福袋(價值2,120元)，內含兩款旅行收納袋及化妝包，買到賺到！

快閃期間，西門紅樓限定福袋以「玩」美旅行為概念，推出「史博化妝包及兩款收納袋」福袋組NT399 (價值NT2,120)。(時藝多媒體提供)

西門紅樓限定驚喜 好禮優惠拿不完

為與民眾分享「常玉」的迷人魅力，民眾只要在活動期間至拍照互動區配合指定動作合照上傳臉書並打卡，即可獲得限量獨家好禮；同時快閃期間更有好禮大方送，來店消費即贈This雜誌或史博館4寶書籤、滿800元送典雅風格的荷花項鍊，滿2,000元則送出常玉帆布袋或花鳥刺繡包(數量有限，送完為止)，想挑選新春好禮嗎？來西門紅樓16工房走一趟，集結典雅、創意、實用等風格的常玉文創品選物，絕對不會讓人失望！

於快閃店單筆消費滿800元，即贈典雅風格的荷花項鍊(數量有限，送完為止)！(時藝多媒體提供)

詳情請洽02-23142172

(中時電子報)