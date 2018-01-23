《時來運轉》眉角 – 林博泰：足球場中「第一球／下一球」抱回19倍獎金

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

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中時電子報
、林博泰／台灣運彩總經理
《時來運轉》運彩眉角 – 林博泰：足球場中「第一球/下一球」抱回19倍獎金

運彩足球場中投注有一種獨有的玩法，那就是消費者可以在比賽進行中猜哪一隊會先踢進「第一球/下一球」，投注選項有「客隊先進球」、「沒有任何一隊進球」以及「主隊先進球」3種，只要買中，馬上可以兌獎，並可立即再往下投注，資金週轉率高，頗受消費者喜愛，今天就來跟大家談談這個玩法的投注眉角。

「第一球/下一球」是運彩足球場中投注的一種獨有玩法。(圖/台灣運彩提供)

以去年12/26(二)「班來Vs. 曼聯」的比賽為例，因曼聯的實力較強，場中一開始台灣運彩開出「曼聯先進第一球」的賠率只有1.12倍，「班來先進第一球」的賠率則高達5.75倍，此時有眼尖的球迷發現曼聯的先發陣容沒有原本的強，有3個主力後衛斯莫林(Chris Smalling)、巴伊(Eric Bailly)及瓦倫西亞(Antonio Valencia)因傷沒有上場，替補上場的2位才剛傷癒歸隊不久，分別是羅霍(Marcos Rojo)及路克蕭(Luke Shaw)，加上「班來先進第一球」的賠率高達5.75倍，所以大買「班來先進第一球」。

班來V.S.曼聯「第一球/下一球」場中賠率變化。(圖/台灣運彩提供)

果真比賽才進行到第3分鐘班來就先踢進第一球，5.75倍的獎金馬上兌領並繼續投注「班來先進下一球」賠率8.00，比賽持續進行到第36分鐘班來又踢進下一球 (即班來的第2分)，彩迷又中了8倍的獎金。

下半場開始曼聯採取攻擊的陣勢，把進攻能力強的中場林加德(Jesse Lingard)換上，加上盤前台灣運彩看好曼聯勝出，此時彩迷反手投注「曼聯先進下一球」賠率1.30倍，第53分鐘時果真曼聯踢進下一球(即曼聯的第1分)，中獎後又再投注「曼聯先進下一球」賠率4.00倍，結果曼聯在90分鐘結束傷停補時又再踢進下一球(即曼聯的第2分)，抱回4倍的獎金，場中前後4次「第一球/下一球」投注合計中獎高達19.05倍(5.75+8.00+1.30+4.00)真的猴腮雷，提供大家參考。

(中時電子報)

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