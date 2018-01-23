蔡英文：基本工資3萬元 不能夠硬性執行

2018年01月23日 00:02 工商 崔慈悌

勞基法修法引發爭議，蔡英文總統昨天表示，短期內也不會再修第三次，至於基本工資達到3萬元不能夠硬性執行，行政院副院長施俊吉假設未來每年加6個百分點，「只是一種數學的算法」。

蔡英文總統日前接受主持人鄭弘儀專訪，節目昨晚播出，針對勞基法短期內兩度修法引發紛擾，蔡英文表示，當整個社會感覺到「為什麼是這樣的紛擾」的時候，也是她壓力最大的時候。

雖然勞基法落實讓勞工周休二日，但蔡英文說她自己「周休二日倒是沒有辦法」，因為她的工作習慣就是讓自己調整自己的時間。

她說，2015年經濟成長率是0.7％，2016年5月新政府接手時，很多人都質疑是否能「保1」，但2016年底經濟成長率已達到1.5％左右，2017年預估差不多有2.6％，「經濟成長確實是穩定的在往上走」。

蔡英文表示，很多人都不願意去做改革工作，「我們做了也當然讓很多人感覺到很不舒服」，像勞基法，有一些比較根本性的問題，基本上現在整個勞基法的結構「比以前好多了」。

外傳勞基法修法，蔡和賴揆有不同意見，她說「基本上倒是沒有啦，我們都會討論，也會相互尊重對方的想法」

賴揆曾表示應啟動下階段勞基修法，但蔡英文則認為，短期內應該是不會有第三次的修正，因為現在所面對的勞工困境無法單獨靠勞基法處理，年輕族群面臨最大的問題是低薪，必須面對學用落差的問題。

至於2024年第二任任滿之前能否讓基本工資加到3萬元？她說，這是經濟問題，不能夠硬性去設定一個指標，必須要考慮到每一個階段經濟發展可以忍受的程度，或所需要的程度。

對行政院副院長施俊吉假設未來每年加6個百分點，蔡英文表示，那只是一種說法，「不能夠很剛性的很硬性的去執行這個東西」，「他那個只是一種數學的算法」。

(工商)