世貿年貨展熱鬧閉幕 有民眾朝拜北港媽祖獲11聖茭創新紀錄

2018年01月23日 03:22 工商 張佩芬

由貿協主辦的「2018世貿年貨大展暨禮品贈品展」，昨（22）日圓滿結束，參觀人次更勝往年，買氣爆棚。朝天宮擲筊活動人氣爆增，更有幸運民眾連擲11聖筊，打破歷屆最高紀錄，朝天宮董事長歡喜加碼送八家將公仔全套。

朝天宮對於得到聖筊的民眾，一個聖筊可獲得的琉璃玉佩，2個獲沉香，3個獲香包，4個獲T恤，5個獲福袋，能得到5個聖筊就已經很厲害，今年竟有人得11個聖筊，讓現場喜氣滿滿。

全臺最大室內年貨展展出商品應有盡有，廠商們不計成本釋出優惠，造成現場民眾排隊熱潮，尤其是年節必備的臘肉香腸、各式生猛海鮮、異國特色酒品以及廠商用心搭配的年菜組合等都是本屆年貨展熱賣商品，讓民眾在冬日綿綿細雨中，不受風雨影響盡情採購。

展期提供每日早鳥福袋禮、書法大師福贈春聯、特技馬戲表演、街頭奇幻魔術秀、首次邀請的「寶島叫賣哥」、電音三太子及各式抽獎活動等，吸引眾多人潮踴躍參與，現場驚呼聲連連熱鬧非凡。

此外，福年好禮旺不完，抽獎活動天天抽出幸運民眾，帶走價值約2萬元的純金元寶、家電及廚具等十項大獎，讓參觀民眾一邊採買一邊抽獎，充分享受年貨展的歡樂氣氛。

本屆年貨展邀請18個優質公益團體共襄盛舉，除於現場展售各式精美餅乾禮盒、手工藝品及畫作、新鮮現煮美食外，還特別準備排練已久的樂器及舞蹈表演，透過年貨展舞台表演帶給大家暖暖的新年祝福，貿協亦特別於現場頒發表演獎金以茲感謝。

年貨展一連5天，駐駕世貿一館的北港媽祖於昨日下午5時起駕回鑾，由貿協葉明水秘書長率同仁一起恭送，現場廠商與民眾紛紛聚集到走道邊合十恭送，感謝媽祖保佑的同時，也為本屆年貨展畫下完美的句點。

(工商)