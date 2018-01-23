Gino拼大肌肌陷憂鬱狂吃　承諾明年更大尺度演出

2018年01月23日 04:39 中時 高薔

（圖／民視提供）

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Gino日前在《民視第一發發發 金好運娛樂城》舞蹈PK單元展現高超舞技，他和舞群穿上LED燈管鑲在身上的舞衣，一出場更以深V露出精壯胸肌；難得害羞臉紅的Gino說其實想要全裸上場，但過度要求自己上體脂肪到10有點過低，反而造成情緒上有點憂鬱。

驚覺不對勁Gino表示，後來真的是緊急地瘋狂大吃，早上蜜糖吐司、中午2個便當，消夜又吃1桶炸雞，讓自己補充一點熱量。他笑說自己過度要求完美，卻忽略自己情緒，而大吃後雖然六塊肌都沒離家出走，但自覺肚子不完美所以沒讓腹肌見客；但他說，希望調整好自己，下次表演會有更大尺度給觀眾看。

這次他在1個月內練就自己唱跳，並搭配慵懶風格舞曲〈Sexy Back〉，和知名Rap創作女歌手米若亞一起合作演出。從舞蹈到歌曲整個編排演出，雖然Gino是唱跳團體出身，已有充足經驗，但透露其實要唱又要跳，真的要練到舞蹈跟台詞是同步不能有一絲思考，「尤其是『換氣』是最難的，絲毫不能有差錯，不然下一段我會唱不下去。」

又笑說自己真的練到「人神合一」，還不小心唱錯歌詞，自嘲：「我真的唱到自然反應沒發現。」不過礙於規範要重錄一次，認真又力求完美也讓工作人員誇獎不已。

(中時)