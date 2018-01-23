「前瞻計畫」獨厚特定縣市？文化部怎麼說？

圖為台中市后里馬場配合2018世界花博在台中！（本報系記者 陳世宗翻攝）

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中時電子報
／整理報導

中國國民黨文化傳播委員會副主任委員洪孟楷昨（22日）表示，文化部主導動用前瞻基礎建設計畫預算為今年底台中市花博辦展覽。文化部發出新聞稿駁斥，各縣市計畫尚未展開評選，「獨厚之說」為子虛烏有。

文化部表示，前瞻基礎建設計畫主要是為建構文化生活圈之整體藝文發展，包含協助縣市政府確立藝文場館專業發展定位及方向，改善藝文空間與設施，提升軟體專業營運，促進地方藝文活動發展，發展地方特色。文化部於去年八到十月之間共計開過4場縣市說明會議，鼓勵各地方政府提案，有關地方政府爭取前瞻預算。

文化部表示，已請地方政府循競爭型評選機制提送相關計畫，但所有提案均須經由文化部及外部專家共同組成的評選委員會，進行競爭型評選。相關作業要點已於去年十一月陸續公告後，各縣市提案計畫已於今年一月陸續收件完畢，全國二十二個地方政府皆有提報相關計畫，共計91案。本部規畫在二月初邀請外部專家學者審查各縣市所提計畫，如今尚未展開評選，各縣市計畫是否核定補助尚未可知。前瞻基礎建設審查會議都尚未召開，國民黨質疑文化部獨厚之說，並非事實，實係子虛烏有。

本次計畫評選將邀請外部學者專家參與競爭型評選，評選原則將著重於「地方獨特的特色及脈絡」、「專業營運及人才培育」、「長期永續經營及發展」、「文化平權」等面向及價值，各縣市之計畫均須依循上述原則進行評選。

另文化部長鄭麗君過去任職台灣智庫執行長期間，董事長是陳博志，而非林佳龍。鄭麗君部長也早在2012年擔任立委前就已辭去臺灣智庫董事職務。而李連權常務次長則是在前文化部長洪孟啟任內開始擔任財團法人臺灣智庫董事，過程符合《公務員服務法》第十四條之三等相關規定。

(中時電子報)

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