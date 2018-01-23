讀好書增見聞！「中小學生優良課外讀物推介評選」開跑

2018年01月23日 06:52 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

北宋黃庭堅有云，「一日不讀書，言語乏味；三日不讀書，面目可憎」。雖說在數位化時代，閱讀方式有更多元改變，從平面的書章雜誌移轉到便捷的網路，然不可至否的，全世界閱讀人口有逐年下降的趨勢！然閱讀好處多多，不僅能讓我們瞭解新知、開拓視野。

文化部公佈「第40次中小學生優良課外讀物推介評選活動」簡章，自107年1月22日起至3月8日止受理報名，凡於106年1月1日至12月31日期間出版發行的圖書（包含電子書）、套（叢）書或雜誌之法人、商號、團體、個人均可參加，歡迎各界踴躍報名。

文化部辦理此活動，旨在為兒童和青少年遴選出適合閱讀、可培養興趣之優良讀物，評選過程將邀集國內學者專家籌組委員會，辦理初審、複審及決審等評選作業。參選讀物適讀年齡層自「學齡前」至「高中職」階段，共分八個參選類組，包含：「圖畫書類」、「自然科普類」、「人文社科類」、「文學類」、「文學翻譯類」、「叢書、工具書類」、「漫畫類」、「雜誌類」。

獲選書單將公佈於活動官網，以作為兒童與青少年、家長、教師選擇課外讀物以及各級學校、圖書館選購之參考。官網建置的歷年優良課外讀物推介書單，也歡迎有興趣的民眾上網搜尋或下載參閱。另為加強推廣，將於107年2月6日至2月11日於「台北國際書展」世貿三館設立「優良讀物主題館」展售第39次獲選書籍。

(中時電子報)