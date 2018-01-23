平昌冬奧開幕2月開幕！免費講座聽南韓哪好吃又好玩！

2018年01月23日 07:07 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

賞花式滑冰、看台跳滑雪！來為各國運動好手加油打氣！2018年平昌冬季奧運即將於今年2月9日在韓國江原道平昌開幕，歷經多年來的籌備，各國好手終於要躍上冬季國際運動賽事的舞台！為邀請台灣的朋友一同慶祝這場精彩的賽事。

男女傳統韓服。（韓國觀光公社提供）

韓國觀光公社台北支社將從1月26日（五）起，展開系列活動，首先是在台北KOREA PLAZA為即將前往韓國旅遊的旅客舉辦【開春迎新持電子機票兌換傳統市場旅遊包】的活動；2月9日（五）開幕當天，同樣於KOREA PLAZA將結合歡慶平昌冬奧開幕和春節的氛圍，舉辦特別講座！歡迎大家踴躍參加！

傳統市場旅遊包。（韓國觀光公社提供）

活動一：平昌冬奧D-14開春迎新，持電子機票兌換傳統市場旅遊包

傳統市場代表了各地的飲食文化，而在韓國有多個具有特色的傳統市場值得走一趟！傳統市場旅遊包將包含傳統市場束口袋、交通卡空卡、滑雪手冊、卡套，現場並有傳統市場手冊提供索取，希望能提供旅客更加舒適便利的訪韓經驗。而為了迎接2018平昌冬奧這場運動盛會的開幕，當天來兌換旅遊包的朋友可以抽選加碼好康，將有機會抽到2018平昌冬奧紀念幣等優質好禮！

活動日期：2018/1/26（五）09：10起持需具備的證明文件開始兌換，限量500份，兌換完為止。

活動地點：韓國觀光公社台北支社KOREA PLAZA（台北市敦化南路一段245號4樓）

＊誠品書店內電梯入口將暫停開放，敬請由國泰金融大樓之出口搭乘電梯至四樓開始排隊。

春節講座行大禮。（韓國觀光公社提供）

活動二：慶祝平昌順利開幕 暨 春節文化講座

為了讓無法前往韓國參加平昌冬奧相關活動的朋友能以不同的形式支持這場賽事，在開幕開天將由曾造訪平昌的小編，和大家分享平昌冬奧相關的點滴，讓我們一起用行動來關心、支持這場冬季最重要的賽事！講座當天也特別準備精彩的春節文化講座，想知道如何度過韓國春節？有什麼春節必吃的佳餚？最標準的拜年方式？就讓台北世宗學堂李抒映老師，告訴你韓國的春節文化。當天講座尾聲，更將於現場抽出豐富的平昌冬奧週邊好禮送給在場的朋友哦！

活動日期：2018/2/9（五）19：00 – 20：00

活動地點：韓國觀光公社台北支社KOREA PLAZA（台北市敦化南路一段245號4樓）

(中時電子報)