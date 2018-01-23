1月23日三大報頭版要聞

2018年01月23日 07:25 中時電子報 綜合報導

@中國時報

《勞基法》修法引發爭議，蔡英文總統昨天表示，未來各縣市執法必須精準但不能苛刻的執法，短期內也不會再進行第三次修法。至於行政院副院長施俊吉日前表示，只要每年基本工資調漲8％，2024年就能達到3萬元，對此蔡總統表示，基本工資調整必須顧及經濟現實，不能夠硬性執行，施俊吉的說法「只是一種數學的算法。」

日本東京都22日下起時隔兩年的大雪，造成電車停駛、航班停飛等狀況接連不斷，傍晚各交通運輸服務都擠滿人潮，以羽田機場為主的國內航班已有301班停飛，受影響乘客超過5萬人。而今日也已確定至少21航班停飛，民眾如將前往日本，出發前務必再次確認航班狀況。

小蝦米可以輕易擊敗大鯨魚。首部規範勞資糾紛訴訟的《勞動事件法》草案出爐，依草案規定，未來陷入生計困難的勞工，可免繳交擔保金聲請假扣押老闆資產；勞工的舉證責任也大幅減輕，如有勝訴可能，法官可命令公司繼續給付薪水。法官更將主動介入進行勞資調解，並盡速作成判決。

立法院臨時會昨進行107年中央政府總預算協商，國民黨及時代力量黨團都提出質疑，認為《勞動基準法》修法草率，且勞動部提出後，新法草案公告期未及60天，與前行政院長林全要求不符，主張將政院1124萬元業務費預算刪除500萬元，並凍結十分之一。雖然立法院長蘇嘉全建議凍結1/6即可，但藍委堅持要刪，預計交付院會表決。

@旺報

大陸公安部22日宣布推出8項出入境便利措施，2月1日起，包含大陸人可在戶籍地全省範圍內的縣級出入境機關辦理往來台灣通行證（大通證）及簽注，且開放可在全省內自助辦理電子大通證赴台旅遊加簽，無需提供居住證；然而，申請赴台自由行，仍須附開辦城市的居住證明。

大陸今年將持續對民進黨政府施壓，將祭出外交困台、經濟窮台、軍機繞台、往來便台、經商惠台等五大對台措施，尤其民進黨政府去年修改《國安法》加重間諜刑責、隨後搜查新黨事件，而大陸今年1月啟用M503及其銜接航路，在在觸動兩岸司法戰與航行戰的正面衝突。大陸涉台學者表示，新黨事件引起的兩岸緊張，可視之為兩岸法律戰，預料今年雙方鬥爭將螺旋式上升；但也有學者認為，大陸軍機繞台主要著眼區域安全形勢、對「台獨」警告僅為部分意涵，蔡當局若過分渲染大陸威脅論，反而更不利兩岸發展。

總統蔡英文首次接受電視台專訪，22日播出，親上火線說明兩岸、勞工、國防等關鍵性議題。被問到北京對台動武可能性，蔡一改去年終媒體茶敘的肯定說法，稱「沒有人會排除這個（武統）可能性」，強調得視對岸決策者是否理性，「任何決策都得計算成本」。

展望2018年縣市長選戰，這場「期中」選舉雖不影響總統蔡英文的執政地位，卻是北京對蔡政府政治實力消長的觀察指標。北京涉台人士指出，面對國民黨逐漸無法成為依託的情況下，反而台北市長柯文哲很可能是有別於藍綠的戰略支點，藉由柯文哲促使台灣社會更加理性、客觀、全面地了解大陸，避免善意總是被扭曲。

@工商時報

中央銀行總裁彭淮南終於出手了！新台幣連日來在外資熱錢加大匯入力道下，一步步進逼29元大關，昨（22）日盤中更一度大漲2.3角來到29.2元，但午後進口商順勢進場買匯後，升勢逐步收斂，加上尾盤央行出手阻升，終場硬是由升轉貶，此舉大有警告炒匯熱錢：「不要以為家裡沒大人了」。

全球景氣看好，工具機業接單旺，不單程泰、亞崴、高鋒及台灣瀧澤等工具機廠因應農曆年後交機潮，生產線員工過年期間提前至大年初三開工；上銀及全球傳動等傳動系統元件廠為消化至少半年以上訂單，也以優於勞基法發放加班費做誘因，讓員工自願加班。上銀更祭出原本薪水、加班費外，還額外發獎金，1天最高給4千元。

行政院主計總處昨（22）日發布去（106）年失業統計，在景氣復甦帶動就業下，去年平均失業率降至3.76％，創近17年新低，顯示國內就業市場續呈穩定，其中新竹、桃園等工業重鎮的失業率降幅較大，而以觀光服務為主的縣市降幅較少。

台股持續站穩萬點之上，但台股基金規模卻不見躍進，投信投顧公會力推「台灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA）案，爭取每人每年新增2.4萬元特別扣除額，金管會主委顧立雄22日首度透露，他「個人」已向財長許虞哲表達，應在每人每年27萬元利息扣除額中，考慮增加長期投資台股或台股基金的免稅額。

(中時電子報)