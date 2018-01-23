中美貿易戰開打 川普批准對進口太陽能板徵30％高關稅

美國總統川普簽署對進口太陽能板調高關稅的命令。（圖/美聯社）

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美國貿易代表萊特海澤今天宣布，川普總統已批准對進口大型家用洗衣機和進口太陽能板徵收保障關稅的建議，其中太陽能板保障關稅高達30％，對全球供應鏈中佔據主導地位的中國大陸，這不啻為中美貿易戰的第一槍。

萊特海澤在美國貿易代表署(USTR)22日發布的聲明中指出，美國貿易代表署根據與貿易政策委員會（TPC）、兩黨美國國際貿易委員會（ITC）調查、公聽與協商結果向川普提出建議，指出增加外國進口的洗衣機和太陽能電板是對美國國內廠商造成嚴重傷害的一個重要原因，川普總統接受了建議。

對於進口太陽能板，川普總統批准在未來4年內實行保障性關稅。其條款如下：第一年的關稅為30％，第二年為25％，第三年為20％，第四年為15％。 此外，這四年中每2.5兆瓦的進口太陽能電池將免除保障關稅。

萊特海澤表示，川普總統的行動，再次表明，川普政府將持續捍衛美國工人、農民、牧場主人和企業。美國貿易代表署將會與利益攸關各方進行討論，這可能導致正面解決目前中國太陽能產品的反傾銷和反補貼措施。

聲明中表示，中國在全球供應鏈中佔據主導地位，且中國自己也承認將增加產能，預期到2017年上半年將占全球產能擴張總量的70％。

據統計，過去10年，中國努力成為太陽能板的主要製造國，將全球價格拉低了近90%；過去6年，美國有10多家太陽能電板公司被迫關閉。美國製造商表示，廉價的太陽能板獲得中國政府不公平資助。中國製造商受益於政府運營的銀行提供的低息貸款。就連那些陷入虧損、無法償還貸款的中國企業也能繼續生存下去。

(中時)

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