苦苓：馬曾做了件對的事 我們卻為私利厭惡他

前總統馬英九。（報系資料照片）

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中時電子報

總統蔡英文曾稱知道改革會讓自己的民調下滑，但她要做過去總統不敢做的事、與不敢付出的政治成本。對此，作家苦苓直言「改革成功了，真的會得到人民支持嗎？」他以馬英九為例，並表示馬真正成功的改革是油電雙漲，「終於有位總統好不容易做了一件『對』的事，我們卻為了私利而厭惡他」。

蔡英文日前曾表示，從前年520就職以來，對自己最重要的期許就是要做以前的總統不敢做的事，要推動以前政府不敢推動的改革，「原本搖搖欲墜的公教年金制度，現在因為年金改革的推動而緩解」。蔡說改革經常會引發街頭的抗議，改革也經常要付出民調下滑的政治代價，這一點早有心理準備。但是，「只要改革對台灣有利，我無怨無悔。就算再來一次，我仍然願意為了打造不一樣的台灣，堅持改革，奮戰到底」。

昔日馬政府為反映合理燃料成本，2008年5月28日首次油價調漲12.7%；同年7月1日調漲電價12.6%，7月2日又再調漲油價4.3%。當年油電雙漲讓民眾徹夜排隊加油，以及面臨物價上漲壓力，當時的行政院長劉兆玄更為此公開道歉。

對此，苦苓在ETtoday專欄撰文指出，馬前總統「油電雙漲」可說是真正成功的改革，但這件事卻傷害所有「既得利益」者，於是馬總統的聲望一落千丈。他說沒人敢提這件事，因為終於有位總統好不容易做了一件「對」的事，大家卻為了私利而厭惡他。他說現在蔡英文也大砍公教年金，「這年金一砍，蔡英文與部分人民的深仇大恨就此結定了」。苦苓說大家喜歡改革、喜歡聽人喊改革，但先決條件是不能改革到自己身上，他直言「改革原來是一句不能真做的空話」。

(中時電子報)

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