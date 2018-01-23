柯文哲要稱霸政壇 孫大千述重點

2018年01月23日 08:13 中時電子報 陳怡文

2018年底縣市長選舉逼近，民進黨卻在提名上難產，而台北市長柯文哲則有意競選連任，雙方是否再度合作，備受關注。前國民黨立委孫大千在臉書為雙方的目前戰況做三點分析，其中柯文哲若想稱霸政壇，只要柯文哲能牢牢掌握超過百分之五十的年輕中間選民，自然足以稱霸。

孫大千在臉書表示，民進黨在「台北市長選舉是否提名」這件事情上，已經進入了歹戲拖棚的攤牌階段，當中充滿了政治的算計與心機。看在日前洪耀福和柯建銘在百忙之中，仍不忘抽空指教國民黨的份上，孫大千做三點分析目前的戰況。

第一、民進黨在台北市正面臨了「有意願的不會贏，可能贏的沒意願」的窘境。倘若冒險提名，一則擔心鷸蚌相爭，讓國民黨坐收漁利，另一則將會終結與柯文哲的夥伴關係，把友軍變成敵手。搞不好還會逼柯文哲在2020年總統大選時，跳出來和民進黨一戰。

第二、民進黨最大的戰略目標其實是2020年繼續執政。所以，台北市長寧願是柯文哲連任，也不可以讓國民黨贏回去。可是又不想養虎為患，尾大不掉，讓柯文哲有足夠的實力與野心問鼎中央。所以一直軟硬兼施，放話出戰，其實就是要柯文哲公開給一個承諾，「2020年，不參選總統。並且支持蔡英文連任。」

第三、柯文哲羽翼已豐，早非昔日剛出道的吳下阿蒙了。當年首次參選，柯文哲或許需要民進黨相助一臂之力，但是在這幾年之中，柯文哲已深深看出，台灣正在進行一次政界重組，藍綠勢力都在大幅萎縮，因此，只要自己能夠牢牢掌握這超過百分之五十的年輕中間選民，自然足以稱霸政壇。

(中時電子報)