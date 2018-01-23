台男國家公園溺斃 澳洲女子GoPro意外拍到

澳洲女子Anneka Bading自拍，意外拍到台男落水畫面。（截自brisbanetimes/Anneka Bading）

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中時電子報

據外國媒體報導，一名28歲台灣男性，疑似在上週六於澳洲格蘭坪國家公園內的瀑布溺斃，一名當時也在該處游泳的澳洲24歲女子，自拍時意外拍下台男發生意外的畫面。我國駐澳洲墨爾本辦事處副處長已經證實這項消息，不過辦事處目前尚未透露其他細節

包括澳洲《brisbanetimes》、英國《每日郵報》都報導了這則意外。24歲澳洲女子貝汀（Anneka Bading）上週六與友人前往格蘭坪國家公園內麥肯齊瀑布(Mackenzie Falls)遊玩，她用 GoPro 自拍，但卻意外拍到一名男子從瀑布下的大岩石上滑落水中，而他的同伴也瘋狂試圖從深水中找到他。

據悉落水的是一名住在澳洲的28歲台灣男性，意外發生時間約在傍晚5點，當地警方持續搜救到晚上，因光線不足而不得不中止搜救。該名男子的屍體在週日上午約9點半被尋獲。

貝汀當時正在瀑布下的潭中游泳，並且用 GoPro 自拍。她說，突然間周遭所有人都開始尖叫，她完全不知道發生什麼事，一開始以為水中有什麼動物，後來才發現是有人落水。

貝汀說，那個男子與友人並未在游泳，他們只是坐在大岩石上嬉戲，她覺得那名男子一定是滑倒了。

其餘台灣友人拿著一根木頭走入水中試圖找到落水男子，但一無所獲。貝汀說現場應該有40人左右，但沒有人看到那名男子的身影。

(中時電子報)

文章來源：Drowning tragedy inadvertently caught on film

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