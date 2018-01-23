狗年迎福！年菜「甘粹帶回家」、「台式紅豆年糕」好應景

台南老爺行旅「甘粹餐廳」。（台南老爺行旅提供）

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中時電子報
／整理報導

再過3周多，就是農曆新年了！今年是「狗」年，也有六天假期，計畫好到哪過節嗎？除年夜飯必備的年菜、求好運的「甜粿」、拜訪親友必備的「伴手禮」等，要如何張羅，數位時代也有更新潮的作法，有業者在年前就推出應景年菜、台式紅豆年糕等，讓媽媽不疲憊，也讓您輕鬆吃好睡飽、過新年！

春節限定「甘粹帶回家」外帶年菜（左）、「春節伴手首選」甜粿（右）。（台南老爺行旅提供）

●好好過年好體貼、年菜甘粹帶回家

團圓「食」刻總是難以滿足全家人挑剔的口味？台南老爺行旅「甘粹餐廳」打破傳統團圓圍爐框架，以共食分享的自助式餐飲，滿足闔家大小不一樣的味蕾需求。

媽媽們免緊張！台南老爺行旅「甘粹帶回家」外帶年菜，首推由主廚秘製經典XO醬蒸煮而成的【瑤柱馨香大比目魚】、加上嚴選大海珍饈鮮鮑及烏蔘燴煮入菜的【蠔皇鮮鮑燴烏蔘】以及將香醇波特酒搭配彈韌有勁的牛頰燉煮出令人齒頰留香的【波特松露燉牛頰】。即日起開放訂購，1月31日前預購再加贈手作「葡萄核桃麵包」，為今年的年味增添幸福烘焙味！

「甘粹餐廳」日廂。（台南老爺行旅提供）

●養生「甜粿」、「誠心雙糕」有甜有鹹

廣式臘味蘿蔔糕（左）、台式紅豆年糕（右）。（誠品行旅提供）

清末的詩詞：「人心多好高，諧聲制食品，義取年勝年，籍以祈歲諗」。年糕，是不可缺席的節日美食，也歲歲為人們帶來嶄新希望。

台南老爺行旅連續兩年銷售一空的年味禮盒「甜粿」，絕對是春節拜年的最佳「伴手」；除了老少咸宜的經典美味【紅豆起士、黑糖核桃桂圓】，今年特地推出兼具養生與創意新味的【五穀米蜜蓮子】口味，將滋補養生的五種穀米搭配糖漬蓮子，交織出綿潤香甜的養生穀早味， 1月31日前享早鳥價，讓您年節不失禮，送進親友心坎裡！

「誠年禮｜誠心雙糕禮盒」。（誠品行旅提供）

誠品行旅今年初試啼聲，首度推出限量年節禮盒「誠年禮｜誠心雙糕禮盒」，包含伴隨淡淡高粱酒香氣的廣式臘味蘿蔔糕，以及採用屏東萬丹紅豆精心製作的台式紅豆年糕，以二種經典風味滿足旅人們的味覺，為年節拜訪親友的體面選擇，同時亦獨家贈送誠品行旅限量「旺得福紅包袋」1組，用誠摯滿盈的心意，帶給您濃濃的團圓年味與來年的萬事順心，即日起至2/10止開放預訂。

(中時電子報)

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