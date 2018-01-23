保護牙齒從小開始　中巿泰安國小教小一生潔牙技巧

2018年01月23日 09:32 中時 盧金足

養成正確的潔牙好習慣，不但齲齒率降低，更因擁有一口好牙，更有自信。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

台中市西屯區泰安國小進行校內1年級學生潔牙技巧「大手牽小手」楷模學習，由校內106年度台中市學童潔牙比賽團隊第1名的6年級潔牙小天使擔任小老師，在護理師林怡欣及老師張凱淳指導下，到1年級的班級推廣口腔保健與潔牙技巧。

泰安國小長期推動學生口腔衛生保健，多次獲得台中市學童潔牙比賽第1名的佳績，落實全校師生的口腔保健推廣。

6年級的潔牙小天使在競爭激烈的市賽脫穎而出，榮獲第1名

，代表台中市市參加全國比賽，擔任學校潔牙小天使的小老師角色，親自指導學弟、學妹使用貝氏刷牙法及牙線的技巧

，傳承正確的潔牙方式及觀念。

6年乙班的蔡侑岑表示，因為知道牙齒保健很重要，希望在潔牙隊學習到的牙齒保健知識與潔牙技巧可以教給1年級的學弟妹知道，讓他們能夠養成好的潔牙習慣。

1年甲班的黃阡芸說，「謝謝大哥哥指導我刷牙的技巧，讓我懂得如何清潔牙齒，我要好好保護它。」

負責培訓小選手的林怡欣看到6年級的潔牙隊學生，從不會握牙刷到熟練的使用牙線和正確的刷牙，從不懂牙齒保健的重要性到養成飯後刷牙的好習慣，學習態度的改變、觀念的建立是潔牙隊的最大收穫。

泰安國小校長劉益嘉表示，學校重視健康生活的推動，也是台中市「口腔衛生保健中心學校」，近年來選擇「口腔衛生

」為學校健康促進主要推動議題，學校的課程和活動的規畫

，配合「口腔衛生」的主題。

透過教師的教學及健康中心的推廣，全校學生逐漸熟悉貝氏刷牙法及牙線的使用，養成潔牙好習慣，不但齲齒率降低，更因擁有一口好牙而有自信。

(中時)