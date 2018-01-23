胞兄張榮味不看好她選雲林縣長 張麗善：事在人為

立委張麗善要參選雲林縣長，胞兄張榮味不看好，但她強調，事在人為，願意為黨承擔責任和使命。（許素惠攝）

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前雲林縣長張榮味分析大環境對藍軍不利，認為妹妹張麗善要選雲林縣長很難勝選。（許素惠攝）

(09:52更新)立委張麗善2月將獲國民黨徵召問鼎雲林縣長寶座，胞兄前雲林縣張榮味卻大潑冷水，不看好她會贏。不過，張麗善絲毫不氣餒，強調事在人為，況且她在雲林土生土長，不是過客，未來會在雲林終老，徹頭徹尾以生命守護雲林，深信鄉親會深思熟慮做出最好的選擇。

張榮味分析現實環境中央和地方都是民進黨執政，雲林是農業縣，對執政黨執政無能較無感，所以雲林的藍綠版圖已經位移到55％比45％，國民黨要光復雲林很困難，他其實不贊成妹妹參選，但尊重她的決定，也佩服她明知不可為而為的勇氣。

張麗善夫婿全國農會總幹事張永成也不贊成她參選，對於她做的決定感到無奈。

張麗善覺得哥哥是就目前的政治現況提出個人看法，她不諱言國民黨的現實情況確實非常艱難，可是她是國民黨的不分區立委，在黨需要時需要義不容辭，有責任和使命要承擔，許多鄉親也一直鼓勵，並對她寄予高度期待，所以即使不可為，她也要為之。

「事在人為！」張麗善強調，人民對現在的綠色執政多有怨言，她在雲林土生土長，雲林就是她的家，她不是過客，而是歸人，一直在基層深耕，未來也會在雲林終老，用生命守護雲林，深信鄉親會深思熟慮，選一個一生都與鄉親在一起的人。

(中時)

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