水噹噹！綠川推動文創品牌，店開了，人來了！

2018年01月23日 09:59 中時 盧金足

綠川充滿人文及歷史記憶，無愧「台中母親之河」名號。（盧金足攝）

中市水利局長周廷彰推動綠川LOGO，以中區舊城文化背景出發，迎接新盛綠川時代來臨。（盧金足攝）

中區展現河川經濟的綠川，市府也為綠川改頭換面，展開綠川品牌行銷！水利局長周廷彰22日在市政會議針對綠川品牌行銷推廣計畫進行專案報告，繼成功整治柳川後，綠川將重獲新生。他看到綠川夫妻椿的工法，感動到快掉眼淚，綠川是「台中母親之河」當之無愧。

周廷彰表示，綠川歷經日據時代、中區建城，充滿人文及歷史記憶，但在城市高度發展的負荷下，過去的自然風貌不再，水利局從2015年起啟動「新盛綠川廊道計畫」，其中旱溪引流、晴天汙水截流、水質改善礫間處理及防洪排水工程均已完工，景觀環境營造工程也預計在今年農曆年前完工開放，提供市民舒適的親水空間。

為打造綠川水岸品牌，市府設計綠川LOGO，以中區舊城的文化背景出發，保留日據時代小京都的獨特氛圍，設計出具有懷古風貌的品牌視覺，打造綠川水岸品牌，並策畫以綠川為軸心的主題展，及架設專屬形象網站，希望藉此提升綠川文創價值，打造成台中觀光新亮點。

林佳龍強調，綠川品牌LOGO是全台第一個「註冊商標」的水岸品牌，以中區舊城文化為背景，詮釋綠川的嶄新價值，獲得廣大迴響，未來綠川品牌將進一步與周邊商圈及業者結盟，並擴大整合藝文、旅遊、食品、服務等產業，帶動中區商家經濟。

(中時)