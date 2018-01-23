竹檢拍賣瑪莎拉蒂「海神」市價400萬207萬起標

2018年01月23日 09:12 中時電子報 孫曜樟

新竹檢警106年11月下旬破獲以彭姓犯嫌為首的詐騙集團，查扣彭嫌用犯罪所得購買的一部瑪莎拉蒂「海神」跑車，由於車輛保存不易，為免等到判決確定減損價值，竹檢決定在2月2日進行拍賣，該車為2013年生產的MASERATI GHIBLI S Q4車款，落地2年，里程數還不到3萬，將以207萬元起標拍賣，有意願民眾可前往新竹地檢署一樓大廳外會場撿便宜。

義大利瑪莎拉蒂「海神」跑車市價約400萬，檢將以207萬底價起標。(圖／孫曜樟翻攝)

新竹地檢署表示，由於車輛保存不易，如於判決確定後再行拍賣，價值必為減損，甚至無法使用，且需耗費租用大型倉庫，並派員看守，為物盡其用，增加國庫收入，節省公帑人力，檢方依刑事訴訟法第141條規定經被告同意，並送請專業機關鑑價後，預計107年2月2日上午10時在地檢署一樓大廳外舉行拍賣會，欲參加拍賣民眾，可攜帶身分證件於當日上午9時至拍賣會場登記，現場由檢察官張瑞玲主持變價拍賣會。

另從1月29日下午2時至4時及1月30日下午2時至4時，先行開放民眾至新竹市警察局第一分局參觀預覽拍賣物。民眾如果想先行觀覽，請在29日上午10時至12時、30日上午10時至12時，向新竹地檢署登記（預約專線03-6677999轉2601、2304書記官吳得愷）後，由地檢署人員進行導引觀覽。

(中時電子報)