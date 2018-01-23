竹檢拍賣瑪莎拉蒂「海神」市價400萬207萬起標

新竹檢警破獲詐揙集團扣得瑪莎拉蒂「海神」跑車一部，將在2月2日拍賣。(圖／孫曜樟翻攝)

友善列印
中時電子報

新竹檢警106年11月下旬破獲以彭姓犯嫌為首的詐騙集團，查扣彭嫌用犯罪所得購買的一部瑪莎拉蒂「海神」跑車，由於車輛保存不易，為免等到判決確定減損價值，竹檢決定在2月2日進行拍賣，該車為2013年生產的MASERATI GHIBLI S Q4車款，落地2年，里程數還不到3萬，將以207萬元起標拍賣，有意願民眾可前往新竹地檢署一樓大廳外會場撿便宜。

義大利瑪莎拉蒂「海神」跑車市價約400萬，檢將以207萬底價起標。(圖／孫曜樟翻攝)

新竹地檢署表示，由於車輛保存不易，如於判決確定後再行拍賣，價值必為減損，甚至無法使用，且需耗費租用大型倉庫，並派員看守，為物盡其用，增加國庫收入，節省公帑人力，檢方依刑事訴訟法第141條規定經被告同意，並送請專業機關鑑價後，預計107年2月2日上午10時在地檢署一樓大廳外舉行拍賣會，欲參加拍賣民眾，可攜帶身分證件於當日上午9時至拍賣會場登記，現場由檢察官張瑞玲主持變價拍賣會。

另從1月29日下午2時至4時及1月30日下午2時至4時，先行開放民眾至新竹市警察局第一分局參觀預覽拍賣物。民眾如果想先行觀覽，請在29日上午10時至12時、30日上午10時至12時，向新竹地檢署登記（預約專線03-6677999轉2601、2304書記官吳得愷）後，由地檢署人員進行導引觀覽。

(中時電子報)

台男國家公園溺斃 澳洲女子GoPro… 大哥帶小弟吃愛心餐 彰化肉圓大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。