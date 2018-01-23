蔡英文評柯文哲 林濁水：說了半天卻摸不到頭緒

蔡英文總統。 (本報系資料照片)

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中時電子報

日前被問及民進黨與柯文哲還是盟友嗎？蔡英文總統表示必須對「台灣價值」再一次的確認，「讓我們的支持者覺得，他是一個我們可以一起作戰的人」。民進黨前立委林濁水在臉書上表示，我對柯文哲也意見多多，但總統在電視節目對柯說了半天，我卻摸不到頭緒。

2014年選舉，柯文哲與民進黨合作贏得北市長寶座，2018年底將近，民進黨卻沒表明雙方是否再度合作，但也未見民進黨黨內提名。蔡總統上談話節目時表示，柯文哲應該某種程度必須做的事情，就是對「台灣價值」這件事情，再一次的確認，讓民進黨的支持者覺得他是可以和民進黨一起作戰的人。

林濁水表「我對柯文哲也意見多多」但總統在電視節目對柯說了半天，我卻摸不到頭緒。總統説柯文哲必須對「台灣價值」再一次的確認。那麼何謂「台灣價值」？總統還說有很多不同的定義。柯文哲是很聰明的人，應該知道怎麼做。

問題來了。既然有很多不同的定義，會不會民進黨、台聯、時力、社民、綠黨都有自已不同的定義，甚至李、扁、蔡三總統都南轅北轍？總統不講的話，柯文哲再聰明，要依那一黨那一人的標準請求確認大概都困難。

何況甚至各黨之間彼此要確認起來都可能天下大亂？總統說柯文哲是以市長的角度看問題，跟以一個國家整體的角度看問題，會有落差。這問題恐怕也一樣。什麼是國家角度，川普、希拉蕊、班隆、習近平保証人人不同，所以蔡總統不妨說說她的角度是什麼，大家好用來檢驗柯文哲。

(中時電子報)

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林濁水 臉書

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