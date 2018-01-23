四年來最大 日本關東東北發布暴風雪警報

2018年01月23日 09:01 中時電子報 李靖棠

據日本NHK新聞網報導，受到強烈低氣壓影響，日本再次面臨暴風雪襲擊，繼日前東京都降下大雪，導致兩機場（成田與羽田）航班大亂後。日本氣象廳今日對關東地區、東北太平洋和日本海兩側與北陸地區，發出暴風雪警報，提前當地居民沒事切勿外出，如一定需要出門，也需小心路面結冰和積雪，以防引起不必要的意外事故。日本氣象廳表示，此次暴風雪也是東京都4年來積雪量最大的一次。

関東で大雪の影響続く 各地の様子 関東平野部 20センチ超の雪残り注意を 北日本では警戒を

這波從北方南下的冷氣團相當強勁，日本氣象廳認為，日本海沿岸與北陸地區為首當其衝之地。截至日本時間今日早晨8點為止，東北地區的福島、宇都宮等地已降下24公分積雪，仙台已累積18公分的積雪；關東的東京都也已有21公分深、鄰近的埼玉縣與橫濱市亦積雪達15公分厚；高山地區更是大雪紛飛，北陸山區降下80公分厚、新潟縣60公分、北海道亦有40公分的積雪，讓整個北部日本呈現銀白世界。

日本氣象廳發布暴風雪警報，提醒北部地區民眾小心未來的降雪與低溫。（圖/路透社）

不過從羽田與成田機場的即時起降系統看來，兩航站返回台灣的航班似乎已恢復起降。但對於日本當地而言，降下大雪後，若無法即時剷除積雪，恐造成路面結冰，屆時將讓各地交通陷入大亂；此外，近日如有要前往日本海沿岸濱海地區的旅客，除大雪外，亦需提防強風的侵襲，注意好保暖與交通安全。

(中時電子報)