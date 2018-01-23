超級「藍月」月全食31日登場 錯過再等19年

2018年01月23日 09:34 中時 莊曜聰

天文迷有福了，今年首度的月全食將在31日晚間登場，從19時48分開始到11時12分將會有一場全程可見的月食景象，加上當天是1月的第二次滿月，這種現象被稱為「藍月」，南瀛天文館指出，上次兩者同時發生的難得景象，已經是152年前，錯過這次還得等到2037年。

南瀛天文館表示，月全食的發生是因為月球被地球的影子遮蓋造成，由於月球與地球的公轉軌道間存在約5度的夾角，並非每次滿月都會出現月食，平均2到3年才能見到太陽、地球、月球完全排列成一直線的「月全食」，由於地球表面的大氣層把太陽光散射，只有紅光被折射至月球表面，類似黃昏時看夕陽的情況，因次月全食看到的月亮有「紅月」之稱。

這次月全食進入地球本影的過程發生在上半夜，時間從台灣時間19點48分持續至23點12分，全程將近3.5小時，適逢寒假期間，非常適合民眾觀測，準備好望遠鏡等器材，找個空曠地點，就能看到全程的變化，南瀛天文館建議，可以每隔一段過程就畫下或拍下月球的樣子，並記下時間，做出屬於自己的月全食記錄。

南瀛天文館31日當晚將舉辦「天狗吞藍月，血紅耀現」月全食系列天文講座及活動，包括天文科學闖關、月球月相講座、月相大型競賽遊戲、望遠鏡觀測、星空導覽解說等，歡迎民眾帶著野餐墊前來，一起享受這場難得的月食盛宴。

(中時)