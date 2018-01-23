立委席次調整爭議 民國黨徐欣瑩：新竹縣應增加一席

2018年01月23日 09:24 中時電子報 張怡文

中選會正進行各縣市下屆立法委員席次調整作業，曾擔任新竹縣區域立委的民國黨主席徐欣瑩表示，應該延續第七屆的分配方式，讓新竹縣立委由目前的一席，變成兩席，不過她也強調，這只是治標不治本，席次分配不均所造成的問題，以及國會改革，還是要透過修憲，通盤來檢討席次分配的機制。

徐欣瑩表示，新竹縣立委席次早就應該增為兩席，2008年國會席次減半時，新竹縣只分配到一席立委，堪稱是政治資源最弱勢的縣市，「和新竹縣人口接近的縣市，都有兩席立委，新竹縣選區一席立委服務的選民數是其他縣市的兩倍，面積是其他選區的十倍」。

徐欣瑩指出，新竹縣民眾長期被虧待，由於政府提供給每席立委的資源都相同，「每位新竹縣民能得到的服務資源，比其他縣市要少很多」，如果新竹縣立委仍維持一席，依照全縣人口持續增加的趨勢，四年後新竹縣民眾能分配到的政治資源，會比現在更少、更弱勢。

徐欣瑩認為，治標的做法是依照第七屆分配方式，因為第七屆立委共113席，立委總數、選制，都與目前相同，政策上有延續性，但第四屆的席次分配機制，是用在總席次225席，立委人數、選制都與現有的環境不同。

治本的做法，則要從憲政層次來思考，徐欣瑩指出，現有的選制，造成每個縣市民眾分配到立委服務資源不均，容易讓立法委員里長化，反而沒辦法將心力投注在立法的職責，解決方式是透過修憲，讓立委席次增加到160席，然後討論採用大選區或是小選區，以及選區要選出一席或是多數席次立委等議題，選區的劃分，更應該考量人口、面積等因素，「如果不修憲，而只是計較席次分配方式，像新竹縣55萬人卻只有一席立委的窘境，最終只是換個縣市承擔而已」。

(中時電子報)