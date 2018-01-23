體重破百糖友 日飲5瓶罐裝飲料 肝膿瘍險致命

電腦斷層檢查發現這名百公斤糖尿病患肝臟有一個大膿瘍。（馮惠宜翻攝）

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亞大醫院心臟血管外科主任劉殷佐利用葉克膜支持患者肺部循環。（馮惠宜翻攝）

一名26歲林姓糖尿病患未按時服藥，每天都得喝上5瓶罐裝飲料，導致體重飆破百公斤，日前因莫名原因發燒近2周，經診斷為肝膿瘍並進行穿刺引流時，併發敗血性休克及急性呼吸窘迫症候群，不得不啟用葉克膜維生，所幸跨科合力照護，驚險從鬼門關走一回，嚇得他說：「再也不敢把飲料當水喝了」

林媽媽表示，兒子患有糖尿病，但他總是不乖乖吃藥，甚至習慣將含糖飲料當水喝，「每天喝上四、五瓶，講都講不聽」；最近因發燒近兩周，出現忽冷忽熱的情形，經送到急診做膿瘍穿刺引流時，白血球數突然飆升2萬多，引發敗血症，立即被送進加護病房搶救，嚇得她手足無措。

患者也坦承，雖然知道自己患有糖尿病，但總覺得吃藥很麻煩，索性把藥藏起來不被發現，加上開水喝起來沒味道，習慣喝罐裝飲料解渴，沒想到這次竟因發燒住進加護病房，由於裝置葉克膜需服用鎮靜止痛劑，所以對這28天完全沒印象，「就像做了一場很長的夢」，轉入普通病房聽媽媽轉述後，才恍然自己差點小命不保。

亞大醫院肝膽胃腸科主治醫師林佑達表示，透過腹部超音波檢查，發現患者肝臟內有10公分大的膿瘍，併發敗血性休克及急性呼吸窘迫症候群，病情一度危急到需要使用葉克膜體外循環機支持生命機能，所幸在心臟外科、胸腔科、腎臟科、感染科、營養科、復健科等專科的共同照護下，患者病情才逐漸好轉。

林佑達指出，因林先生患有糖尿病，加上「太愛喝甜飲」，造成血糖控制不好，免疫力不斷降低，可能使得腸胃道中的細菌經由血液一併帶入肝臟，導致肝臟受到細菌感染，因而引發肝膿瘍，由於肝膿瘍病程發展快速，嚴重時可能引發敗血性休克，因此必須將膿汁引流出體外，不可不慎。

亞大醫院心臟血管外科主任劉殷佐表示，因患者罹患敗血症，導致嚴重血氧不足，造成重度呼吸急促，為急性呼吸窘迫症候群，住進加護病房後立即出動葉克膜支持肺部循環，透過葉克膜進行氣體交換，並使用鎮靜止痛劑，讓患者的肺部得以休息，以改善肺部的狀況，使用15天後成功移除，出院前肺部功能檢查也正常。

醫師提醒，糖尿病患者平時應遵照醫囑按時服藥，更要好好控制血糖，因此族群免疫功能相對不佳，若出現發燒等症狀，千萬不要視為一般感冒，應即早就醫檢查，以免病況更加嚴重。

(中時)

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