林岱樺批趙天麟花錢灌票 「未來做市長不會粉飾太平嗎？」

2018年01月23日 09:51 中時 郭建伸 、 劉宗龍

綠委林岱樺上週登記參與民進黨高雄市長初選，今上廣播節目砲火猛烈，直指綠委趙天麟日前放話要整合她與管碧玲是「機關算盡放話」，但事實上趙只透過其薛姓幹部傳line，毫無誠意。林岱樺也痛批趙，花了很多錢做電視民調灌票，也買了很多網路置入行銷，質疑若為選舉矇騙市民，這樣的人未來做市長，「不會粉飾太平嗎？」

趙天麟上週喊出，目前市長初選民調第1是陳其邁，他是第2位，其餘競爭者管碧玲、林岱樺「都有可能是合作、整合對象」，引發另外兩位女同事不滿。林說，趙與她都是黨內中生代，應該要開大門走大路，但趙機關算盡放話，不是中生代政治人物表現的高度。

林透露，趙的薛姓幹部曾留line給她的團隊，表示想與林岱樺本人「談談」，坦言這樣做法無誠意，人跟人之間需要尊重，呼籲黨內選舉應該要開誠布公。林也強調，她自己花錢做的民調，「至少都贏他（趙天麟）」。

林更直指，趙天麟錢很多，多到兩場電視辯論會結束後重複灌票，一個人可以打很多通，一通電話是10元，「合理懷疑這是要花錢」。林也說，趙買很多網路置入，雖然她肯花錢也可以做，如果政治人物是誠實跟良心，若為了選舉達到自己的目的去矇騙選民、市民，若真的做市長，「他不會粉飾太平嗎？他不會為了利益、達到目的而罔顧人民權益嗎？」

林說，她不會接受趙天麟私下找整她合，她也絕對不會說要去整合誰，因為現在人民最討厭的就是密室搓湯圓，這種事情就讓黨中央處理；黨中央有規定，這一週有協調政見，今晚還會再找參選人協調。

(中時)