拚大學學測　高三資優生痘花、脾氣大爆炸

中醫師蔡蕙君建議考生家長也可以用酸棗仁、黨蔘、茯神、百合、麥門冬泡茶或煮水讓考生飲用，可以幫助孩子安神入眠。（馮惠宜攝）

友善列印
中時
考生也可以透過穴位按摩緩解焦慮症狀。（馮惠宜攝）

馮惠宜／台中報導

台中一名資優生為準備學測天天熬夜，竟然臉、背直冒痘花，媽媽捨不得兒子熬夜唸書，越念越上火，越念脾氣越大，帶他到中醫診所就醫，醫師透過滋養陰血及疏肝解鬱的中藥幫患者清除惱人的痘痘，醫師也提醒家長，臨近考試，要讓孩子正常作息，適當散步、運動，三餐飲食正常，少吃油炸品，且勿暴飲暴食，孩子才能夠健康沈穩的應戰。

今年大學學測將提前在1月26日登場，適值考前衝刺的緊張階段，蓮樺中醫診所醫師蔡蕙君指稱拼學測，許多患者勵力過大，情志無法抒解，導致肝氣亢盛，「肝犯脾胃」，不是猛冒痘痘就是出現大腸急躁症等腸胃不適。

像這名高三資優生是經常熬夜，導致虛火上炎，必須滋陰降火來消除臉上的痘痘，以滋陰降火的熟地黃、山茱萸、山藥、茯苓、丹皮、澤瀉、知母、黃柏，及抒解肝氣的香附、白芍、柴胡、川芎、枳殼、陳皮、甘草等中藥，幫助患者調理肝、脾、腎，釋放壓力並消除體內的虛火，經調理一周後患者痘痘。

蔡蕙君提醒提醒考生，考前這一週睡眠要充足，睡前避免或減少使用手機及3Ｃ產品，保持良好的體力與腦力，而且無論以前如何熬夜讀書，考前這一週一定要恢復正常作息，不熬夜，每天至少維持7至8小時睡眠時間，必要時可以用泡澡或快步走路、聆聽音樂來抒解壓力。

如果真的難以入眠，可以按壓百會穴（位於鼻尖往上和耳尖往上延伸於頭部的交會點上，約是頭頂中心偏後）、印堂穴（位於兩眉毛前端之間，也就是眉心的位置），可以幫助自己更好入睡。也可以用酸棗仁、黨蔘、茯神、百合、麥門冬泡茶或煮水飲用，幫助入眠。

在飲食方面，醫師建議，要定時定量，營養均衡，避免刺激性的食物，減輕腸胃負擔，臨出門考試前，用八朵玫瑰花泡茶飲用之後再出門，可以幫助自己放鬆心情，釋放壓力，沈著應戰，能夠發揮最好的實力。臨進考場如果感覺心跳加速，可以按壓自己手上的內關穴（在腕橫紋中央正上方2寸，約當自己的三根手指頭），就可以不慌不忙的面對考試。

或可以透過穴位按摩緩解焦慮症狀。（馮惠宜攝）

(中時)

體重破百糖友 日飲5瓶罐裝飲料 … 影》大黑痣遮半臉被笑怪物 她挨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。