拚大學學測　高三資優生痘花、脾氣大爆炸

2018年01月23日 09:42 中時 馮惠宜

考生也可以透過穴位按摩緩解焦慮症狀。（馮惠宜攝）

馮惠宜／台中報導

台中一名資優生為準備學測天天熬夜，竟然臉、背直冒痘花，媽媽捨不得兒子熬夜唸書，越念越上火，越念脾氣越大，帶他到中醫診所就醫，醫師透過滋養陰血及疏肝解鬱的中藥幫患者清除惱人的痘痘，醫師也提醒家長，臨近考試，要讓孩子正常作息，適當散步、運動，三餐飲食正常，少吃油炸品，且勿暴飲暴食，孩子才能夠健康沈穩的應戰。

今年大學學測將提前在1月26日登場，適值考前衝刺的緊張階段，蓮樺中醫診所醫師蔡蕙君指稱拼學測，許多患者勵力過大，情志無法抒解，導致肝氣亢盛，「肝犯脾胃」，不是猛冒痘痘就是出現大腸急躁症等腸胃不適。

像這名高三資優生是經常熬夜，導致虛火上炎，必須滋陰降火來消除臉上的痘痘，以滋陰降火的熟地黃、山茱萸、山藥、茯苓、丹皮、澤瀉、知母、黃柏，及抒解肝氣的香附、白芍、柴胡、川芎、枳殼、陳皮、甘草等中藥，幫助患者調理肝、脾、腎，釋放壓力並消除體內的虛火，經調理一周後患者痘痘。

蔡蕙君提醒提醒考生，考前這一週睡眠要充足，睡前避免或減少使用手機及3Ｃ產品，保持良好的體力與腦力，而且無論以前如何熬夜讀書，考前這一週一定要恢復正常作息，不熬夜，每天至少維持7至8小時睡眠時間，必要時可以用泡澡或快步走路、聆聽音樂來抒解壓力。

如果真的難以入眠，可以按壓百會穴（位於鼻尖往上和耳尖往上延伸於頭部的交會點上，約是頭頂中心偏後）、印堂穴（位於兩眉毛前端之間，也就是眉心的位置），可以幫助自己更好入睡。也可以用酸棗仁、黨蔘、茯神、百合、麥門冬泡茶或煮水飲用，幫助入眠。

在飲食方面，醫師建議，要定時定量，營養均衡，避免刺激性的食物，減輕腸胃負擔，臨出門考試前，用八朵玫瑰花泡茶飲用之後再出門，可以幫助自己放鬆心情，釋放壓力，沈著應戰，能夠發揮最好的實力。臨進考場如果感覺心跳加速，可以按壓自己手上的內關穴（在腕橫紋中央正上方2寸，約當自己的三根手指頭），就可以不慌不忙的面對考試。

或可以透過穴位按摩緩解焦慮症狀。（馮惠宜攝）

(中時)