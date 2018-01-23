仿習近平打老虎 越南胡志明市前書記獲判13年監禁

本屬越南政壇明日之星、胡志明市前書記丁羅升，因涉貪遭判13年重刑。（圖/美聯社）

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中時電子報

據英國廣播公司（BBC）報導，從習近平上台以來，大陸近年大力整頓官場貪腐現象，同為共產政治體制的越南，也開始隨之效法打擊大老虎們。於本月8日開審、原越共中央政治局委員、胡志明市委原書記丁羅升（Đinh La Thăng），和曾逃亡海外的前越南油氣安裝公司董事長鄭春青（Trinh Xuan Thanh）等22名官員貪腐案，於今日做出最終判決。

仿習大力打貪 「越南陳良宇」恐面臨20年監禁

丁羅升遭指控因對越南國家石油公司（PetroVietnam）管理不當，造成國家經費高額損失的罪名，獲判13年有期徒刑；而曾出逃的鄭春青則面臨終生監禁。其餘多名涉案官員，則分別依涉入輕重，分別獲判3至9年的有期徒刑。此次大審，也被越南當地稱為10多年來，處分最高層級的貪腐審判。

曾出逃海外、前越南油氣安裝公司董事長鄭春青（圖中央）遭判無期徒刑。（圖/美聯社）

現年57歲的丁羅升，屬於越共少壯派，畢業於河內金融學院。2003年出任中部任承天順化省省委副書記，3年後轉任國家主要財源之一、越南國家石油和天然氣集團黨委書記，掌控石油公司長達5年的時間。並在2016年當選政治局委員、並被任命為南部經濟大城胡志明市委書記，政治仕途達到高峰。只可惜好景不常，掌西貢大權僅一年的時間，丁羅升遭踢爆當年石油公司時期的醜聞，隨即遭到中央撤職，並在去年12月越南公安部拘提與中止所有政治職務。

從2016年越共十二大後，獨掌大權的越共中央總書記阮富仲（Nguyễn Phú Trọng），仿效中國大陸的作法，派出巡視組下鄉至各省份，並對於貪腐官員判處重刑，起到殺雞儆猴的效果。但英國媒體卻認為，越南近期大力打貪之舉，實際上是有意收攏前總理阮晉勇（Nguyen Tan Dung）的派系，以及對他當政時期以經濟掛帥與親美作風的一種「對抗」，藉此讓一般民眾看見，政府對於打擊不公和貪污的決心。

(中時電子報)

文章來源：Vietnam jails most senior Communist Party official in decades

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