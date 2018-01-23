小英最會溝通？游梓翔諷：厲害到令人瞠目結舌

總統蔡英文。(本報系資料照)

友善列印
中時電子報

總統蔡英文22日接受談話性節目專訪，被問到有些人批評她是「拒馬總統」時強調，改革過程中，當然有很多人心裡有很多的「那個」，但她依然是最會溝通的總統。對此，世新大學傳播學院院長游梓翔諷刺表示，蔡說自己最會溝通，結果弄成「滿城拒馬」，之後還說自己很會溝通，「厲害到令人瞠目結舌」。

蔡英文昨接受媒體專訪，主持人問及，有人說蔡總統在台灣到處有行程的時候、到處充滿拒馬，被稱「拒馬總統」，總統同意嗎？蔡總統說改革過程中，當然有很多人的心裡有很多的「那個」。對此，游梓翔諷刺表示，所以對勞基法修正或其他政策有不同意見的朋友都是因為心裡有「那個」，因為有「那個」的人太多所以要用拒馬來溝通。

此外，對於蔡說她也可以不要有任何的拒馬，到處都被大家拍手，做「短期支票」，不得罪人，發消費券，讓大家感覺很好，政府很慷慨，走到哪裡，大家都拍手。游梓翔直言，「發消費卷的那個你們也沒有拍手。其次，原來妳所謂人民心裡有『那個』在妳眼裡就要要政府很『慷慨』，難怪非常的『那個』，所以要用拒馬來溝通」。

蔡總統昨稱民進黨在野的時候，對執政者也有很多的批評跟不滿，但是在陳抗或者做什麼事都很有節制的。游梓翔則說「所以因為民進黨陳抗『很節制』（妳是當我們失憶了嗎），所以不需要拒馬，那些心裡有『那個』的群眾不節制，所以必須用拒馬來溝通」。

游梓翔說蔡英文稱自己最會溝通，結果弄成「滿城拒馬」，已經非常厲害。「滿城拒馬」之後還說自己很會溝通，這就厲害到令人瞠目結舌了。

(中時電子報)

文章來源：游梓翔臉書

苦苓：馬曾做了件對的事 我們卻為私利厭惡他
M503爭議 朱立倫：不該因政治爭… 宜蘭縣農舍興建 確定不限定臨路…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。