小英最會溝通？游梓翔諷：厲害到令人瞠目結舌

2018年01月23日 09:57 中時電子報 謝雅柔

總統蔡英文22日接受談話性節目專訪，被問到有些人批評她是「拒馬總統」時強調，改革過程中，當然有很多人心裡有很多的「那個」，但她依然是最會溝通的總統。對此，世新大學傳播學院院長游梓翔諷刺表示，蔡說自己最會溝通，結果弄成「滿城拒馬」，之後還說自己很會溝通，「厲害到令人瞠目結舌」。

蔡英文昨接受媒體專訪，主持人問及，有人說蔡總統在台灣到處有行程的時候、到處充滿拒馬，被稱「拒馬總統」，總統同意嗎？蔡總統說改革過程中，當然有很多人的心裡有很多的「那個」。對此，游梓翔諷刺表示，所以對勞基法修正或其他政策有不同意見的朋友都是因為心裡有「那個」，因為有「那個」的人太多所以要用拒馬來溝通。

此外，對於蔡說她也可以不要有任何的拒馬，到處都被大家拍手，做「短期支票」，不得罪人，發消費券，讓大家感覺很好，政府很慷慨，走到哪裡，大家都拍手。游梓翔直言，「發消費卷的那個你們也沒有拍手。其次，原來妳所謂人民心裡有『那個』在妳眼裡就要要政府很『慷慨』，難怪非常的『那個』，所以要用拒馬來溝通」。

蔡總統昨稱民進黨在野的時候，對執政者也有很多的批評跟不滿，但是在陳抗或者做什麼事都很有節制的。游梓翔則說「所以因為民進黨陳抗『很節制』（妳是當我們失憶了嗎），所以不需要拒馬，那些心裡有『那個』的群眾不節制，所以必須用拒馬來溝通」。

游梓翔說蔡英文稱自己最會溝通，結果弄成「滿城拒馬」，已經非常厲害。「滿城拒馬」之後還說自己很會溝通，這就厲害到令人瞠目結舌了。

(中時電子報)