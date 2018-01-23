人妻好心出借衛生紙 慘遭淫男爬上床電擊亂摸

人妻好心出借衛生紙，卻遭淫男持電擊棒摸上床意圖性侵，幸其極力反抗未被得逞。(示意圖與本案無關/康健雜誌提供)

友善列印
中時電子報

江姓男子為性侵累犯去年5月間；他清晨騎車突感肚子疼痛，遂隨機在路邊按民宅電鈴求借衛生紙，被害人妻遭吵醒好心遞包生紙給他，不料，他竟起淫念潛入人妻家中，並持電擊棒摸上床電擊被害人意圖性侵，所幸人妻極力反抗未被得逞，橋頭地院審理後依攜帶兇器侵入住宅強制猥褻罪，判處4年6月有期徒刑，全案可上訴

江嫌曾犯妨害性自主罪鄉 判刑7年半，6年前出獄，但在106年5月間某日，他清晨騎車外出時突感肚子疼痛，遂隨機在路邊按民宅電鈴求借衛生紙，被害人妻遭吵醒好心遞包生紙給他，並交待使用完後放在門前機上就可以，便返回屋內房間繼續睡覺，但他見人妻頗有姿色，竟心生淫念，打探人妻屋內還有誰在。

當他得知屋內僅有被害人和幼子在家後，隨即持預藏電擊棒潛入屋內，在打開人妻房間見她仍熟睡，竟摸上床電擊她意圖性侵，人妻痛醒見陌生男子在旁立刻極力反抗並大叫，據自由時報報導，江嫌隨後持電擊棒威嚇人妻並伸手至其大腿間亂摸，被害人打死不從江嫌才慌忙逃逸。

江嫌被後則是矢口否認有犯案意圖，並狡辨入屋是為還衛生紙，被害人卻一直大叫救命，才拿電擊棒想制止她，至於會跪坐到人妻大腿間觸及大腿和胸部，則都是因為緊張害怕。法官認為江嫌說詞不符常理，遂依攜帶兇器侵入住宅強制猥褻罪，判處4年6月有期徒刑，全案可上訴。

(中時電子報)

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