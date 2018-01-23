抗癌打愛滋 陸領先美 已為86人臨床編修基因

中國杭州一基因檢驗實驗室技術人員進行DNA提取步驟的畫面。（新華社）

友善列印
中時電子報

就在美國準備展開第一次「常間回文重複序列叢集」（clustered regularly interspaced short palindromic repeats，CRISPR）基因編修臨床試驗時，中國已快馬加鞭，利用這項尖端技術，臨床編修了病患的去氧核糖核酸（DNA）。

據《華爾街日報》（Wall Street Journal ）與《小發明》（Gizmodo）科技新聞網報導，至今中國起碼已有86人的基因接受編修，而有證據顯示，最少有11名中國人接受CRISPR臨床試驗。

事實上，早在2015年時，中國便著手進行第一次CRISPR臨床試驗。報導稱，中國之所以進展神速，要拜法規較寬鬆，以及願意承擔重大的未知風險與安全顧慮，戮力進行尖端研究之賜。

最近有一項研究報告指出，CRISPR可能引發多數病患的免疫反應，以致治療無效或充滿危險。

中國火速發展相關技術已引發中美間的生物醫學競爭，也令西方科學家憂心忡忡，擔心中國進行不成熟的實驗不負責任。

據《華爾街日報》報導，中國在2015年的CRISPR臨床試驗中，從36名腎，肺，肝和喉癌病患的患處抽取細胞，利用CRISPR編修後，再將細胞注入體內，以擔負抗癌重任。

此外，中國也設法利用CRISPR治療愛滋病毒（HIV），食道癌與白血病。中國預定今年將為16名病患進行臨床試驗，相對的，賓州大學（University of Pennsylvania）才要進行美國首度人體臨床試驗，而參與的只有18人，至於實驗的目標，主要在於測試CRISPR究竟安不安全。

報導指出，中國科學家在一路衝刺的情況下，究竟會有什麼影響不得而之，但最後卻可能利用CRISPR，率先治療癌症。

(中時電子報)

關心全球華人，請上中時電子報兩岸頻道

文章來源：China Has Already Gene-Edited 86 People With CRISPR

文章來源：China, Unhampered by Rules, Races Ahead in Gene-Editing Trials

浙江地區首次出口活蛇至日本 海協會副會長孫亞夫：一國兩制將…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。