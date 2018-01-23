抗癌打愛滋 陸領先美 已為86人臨床編修基因

2018年01月23日 10:23 中時電子報 楊幼蘭

就在美國準備展開第一次「常間回文重複序列叢集」（clustered regularly interspaced short palindromic repeats，CRISPR）基因編修臨床試驗時，中國已快馬加鞭，利用這項尖端技術，臨床編修了病患的去氧核糖核酸（DNA）。

據《華爾街日報》（Wall Street Journal ）與《小發明》（Gizmodo）科技新聞網報導，至今中國起碼已有86人的基因接受編修，而有證據顯示，最少有11名中國人接受CRISPR臨床試驗。

事實上，早在2015年時，中國便著手進行第一次CRISPR臨床試驗。報導稱，中國之所以進展神速，要拜法規較寬鬆，以及願意承擔重大的未知風險與安全顧慮，戮力進行尖端研究之賜。

最近有一項研究報告指出，CRISPR可能引發多數病患的免疫反應，以致治療無效或充滿危險。

中國火速發展相關技術已引發中美間的生物醫學競爭，也令西方科學家憂心忡忡，擔心中國進行不成熟的實驗不負責任。

據《華爾街日報》報導，中國在2015年的CRISPR臨床試驗中，從36名腎，肺，肝和喉癌病患的患處抽取細胞，利用CRISPR編修後，再將細胞注入體內，以擔負抗癌重任。

此外，中國也設法利用CRISPR治療愛滋病毒（HIV），食道癌與白血病。中國預定今年將為16名病患進行臨床試驗，相對的，賓州大學（University of Pennsylvania）才要進行美國首度人體臨床試驗，而參與的只有18人，至於實驗的目標，主要在於測試CRISPR究竟安不安全。

報導指出，中國科學家在一路衝刺的情況下，究竟會有什麼影響不得而之，但最後卻可能利用CRISPR，率先治療癌症。

(中時電子報)