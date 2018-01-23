安倍強調「與中國合作」 陸官媒：誠意不足

2018年01月23日 12:42 中時 楊家鑫

2018年是中日友好條約40周年，改善兩國關係成為今年日本外交主軸，22日，日本首相安倍再次向中國示好，他在施政演說中明確表示，希望推動兩國關係向新階段發展，「與中國合作，應對不斷擴大的亞洲基礎設施需求。」不過，大陸官媒新華社指出，在中日關係問題上，雖然安倍政府近來口頭上頻頻釋放示好信號，但並沒有停止拉攏有關國家來制衡中國的動作，這樣恐難在兩國間構建起真正的信賴關係。

新華社報導指出，安倍演說時表示，今年適逢日中和平友好條約締結40周年，日中雙方將加強兩國在經濟、文化、旅遊、體育等領域的交流，期待通過深化高層交流，推動日中兩國關係向新階段發展。

安倍還說，「將與中國合作，應對不斷擴大的亞洲基礎設施需求」。儘管安倍並未直接提及中國的「一帶一路」構想。但自去年下半年以來，他已在多個公開場合表達過這樣的意願。此前，他也曾在其他場合表示，可以就中國提出的「一帶一路」倡議相關個案合作進行商討。

新華社報導稱，安倍政府對華示好與制衡並存。一方面他稱「日中關係對於雙方來說都是最為重要的雙邊關係之一」。另一方面日本拉攏周邊國家以及英澳等「准同盟國」強化安保合作以牽制中國的動作十分明顯。

報導引述日本福井縣立大學名譽教授淩星光指出，日本經濟界要求改善對華關係的呼聲強烈，安倍今年再次競選自民党總裁也需要積累政治資本，再考慮到當前的國際形勢，這些因素讓安倍認識到需要調整政策，努力改善對華關係。但目前日本對華競爭、謀求兩國關係主導權的思想仍占主導地位。

日本前外務省官員孫崎享也指出，安倍為了長期執政，在外交上需要追隨美國，今後中美關係如何發展仍是決定中日關係發展的一大重要因素。

(中時)