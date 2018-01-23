宜梧國中慶祝校舍及跑道整建完工 見證環境變遷

2018年01月23日 10:41 中時 張朝欣

口湖鄉宜梧國中23日舉行「慶祝校舍及跑道整建完工啟用暨社區聯合運動會」，曾兩度獲得亞洲田徑賽10項全能運動金牌的校友李福恩，也特地返校同慶，師生一同見證遷校25年的環境變遷。

聯合運動會由縣長李進勇、口湖鄉長林哲凌等人共同主持，也邀請社區長輩一同參與趣味競賽、學區國小與歷屆學長姊同場競技，約有300名民眾到場同樂。

李進勇表示，宜梧國中於1974年成立至今，過去因飽受淹水之苦，1993年從現在口湖遊客中心與口湖鄉幼兒園的舊校址遷校至今，至今已屆25年，此次運動會，記錄早年的艱困環境與現今的完善設施。

去年在立委蘇治芬、縣政府及地方人士奔走爭取下，獲教育部國教署、體育署及縣府經費補助，跑道及校舍補強工程於去年12月底完工驗收，讓宜梧地區學子有更安全的學習環境及無揚塵的運動場域。

活動當日也邀請多名宜梧國中校友一起到校見證，校友李福恩曾於1983年、1989年兩度獲得亞洲田徑賽10項全能運動金牌，後獲選為「1990年全國10大傑出青年」，是國內10項全能運動及撐竿跳高手，也是現任國家訓練中心主任。

校友們表示，早年學校位於地層下陷嚴重地區，遇到颱風大雨經常淹水，遷校後學生便不用再涉水上學，如今校舍及跑道整建完工，提供更完善的學習環境。

(中時)